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Экономика

Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву «О недопустимости роста цен». Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

«Директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами», — говорится в сообщении. Принятие документа объясняется защитой интересов граждан и организаций Белоруссии, а также необходимостью установить ценовой контроль.

Директива также включает в себя положение об ответственности за «ненадлежащее выполнение» указа президента. Отмечается, что для реализации инициативы была создана рабочая группа, ее возглавила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Группе поручено разработать предложения, а также следить за динамикой цен и состоянием потребительского рынка. Поручение Лукашенко должно быть выполнено до 20 сентября.

Накануне, 6 октября, Лукашенко в ходе совещания о ценовой ситуации в Белоруссии эмоционально призвал к жестким мерам по ограничению их роста. «С 6 числа (октября. – "Ведомости") запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — подчеркнул президент.

Он также пригрозил уголовной ответственностью тем, кто будет виновен в повышении цен. При этом Лукашенко допустил, что цены на ряд отдельных товаров все-таки могут вырасти. Но производителям придется получить разрешение министра торговли или облисполкома на то, чтобы продавать свою продукцию по завышенной цене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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