Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву «О недопустимости роста цен». Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
«Директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами», — говорится в сообщении. Принятие документа объясняется защитой интересов граждан и организаций Белоруссии, а также необходимостью установить ценовой контроль.
Директива также включает в себя положение об ответственности за «ненадлежащее выполнение» указа президента. Отмечается, что для реализации инициативы была создана рабочая группа, ее возглавила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Группе поручено разработать предложения, а также следить за динамикой цен и состоянием потребительского рынка. Поручение Лукашенко должно быть выполнено до 20 сентября.
Накануне, 6 октября, Лукашенко в ходе совещания о ценовой ситуации в Белоруссии эмоционально призвал к жестким мерам по ограничению их роста. «С 6 числа (октября. – "Ведомости") запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — подчеркнул президент.
Он также пригрозил уголовной ответственностью тем, кто будет виновен в повышении цен. При этом Лукашенко допустил, что цены на ряд отдельных товаров все-таки могут вырасти. Но производителям придется получить разрешение министра торговли или облисполкома на то, чтобы продавать свою продукцию по завышенной цене.
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