Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен

Накануне, 6 октября, Лукашенко в ходе совещания о ценовой ситуации в Белоруссии эмоционально призвал к жестким мерам по ограничению их роста. «С 6 числа (октября. – "Ведомости") запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — подчеркнул президент.