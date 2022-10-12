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Экономика

Путин допустил ремонт «Северных потоков» при целесообразности дальнейшей эксплуатации

Ведомости

Ремонт газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен только в том случае, если их дальнейшая эксплуатация будет экономически целесообразной, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря и подорванные, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей их экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута. Это первостепенное условие», — сказал Путин.

Он также отметил, что одна из веток «Северного потока — 2» уцелела, в ней сохраняется давление. «Значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 млрд куб. м в год. Это порядка 8% всего импорта газа в Европе», — сообщил российский лидер, выразив готовность осуществлять поставки этого объема газа в Европу.

В ночь на 26 сентября утечка произошла на двух газопроводах - «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии, Россию к участию в расследовании не допустили, европейцы также отказываются делиться полученной в ходе обследования информацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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