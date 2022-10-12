Путин допустил ремонт «Северных потоков» при целесообразности дальнейшей эксплуатации

Он также отметил, что одна из веток «Северного потока — 2» уцелела, в ней сохраняется давление. «Значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 млрд куб. м в год. Это порядка 8% всего импорта газа в Европе», — сообщил российский лидер, выразив готовность осуществлять поставки этого объема газа в Европу.