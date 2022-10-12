Годовая инфляция в России замедлилась до 13,36%
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,36% на 10 октября, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
Из отчета следует, что на неделе с 4 по 10 октября 2022 г. инфляция составила 0,03%.
В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен за отчетный период снизились до 0,05%, на непродовольственные товары цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,05% при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы.
По данным Росстата, представленным на прошлой неделе, инфляция в России в годовом выражении в сентябре продолжила замедление и составила 13,68% против 14,3% в августе.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%.
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