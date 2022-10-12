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Годовая инфляция в России замедлилась до 13,36%

Ведомости

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,36% на 10 октября, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Из отчета следует, что на неделе с 4 по 10 октября 2022 г. инфляция составила 0,03%.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен за отчетный период снизились до 0,05%, на непродовольственные товары цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,05% при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы.

По данным Росстата, представленным на прошлой неделе, инфляция в России в годовом выражении в сентябре продолжила замедление и составила 13,68% против 14,3% в августе.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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