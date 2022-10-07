Годовая инфляция в России замедлилась до 13,68% в сентябре
Инфляция в России в годовом выражении в сентябре продолжила замедление и составила 13,68% против 14,3% в августе. По данным Росстата, в сентябре потребительские цены выросли на 0,05%.
Рост цен наблюдается Росстатом впервые за 11 недель подряд дефляции. Он продолжается уже две недели: с 20 по 26 сентября Росстат зафиксировал инфляцию в 0,08%, а с 26 сентября по 3 октября — в 0,07%.
Цены растут в 31 регионе страны, отметили в Росстате. Наибольший прирост — в Магаданской области (1,1%) и Ставропольском крае (0,8%). При этом в Москве цены снизились на 0,1%, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,6%.
Относительно сентября 2021 г. продукты питания подорожали на 14,2%, непродовольственные товары — на 14,94%, а услуги — на 11,01%. Базовую инфляцию в годовом выражении Росстат оценил в 17,11%, а относительно предыдущего месяца — в 0,3%.
Отмечается, что относительно августа в сентябре больше всего подорожали услуги — на 0,51%. Также зафиксирован рост цен на продукты питания (без учета овощей и фруктов) на 0,03% и на непродовольственные товары — на 0,15%.
В частности, подорожали хлеб (0,39%), рыба (0,12%), молоко (0,08%), сливочное масло (0,13%), яйца (3%) и алкоголь (0,16%). При этом цена снизилась на овощи и фрукты. К примеру, виноград подешевел на 14,6%, яблоки — на 10,6%, груши — на 9,0%, лук репчатый — на 27,5%, морковь — на 18%, картофель — на 15,4%. Кроме того, цена снизилась на сахар (4%), курицу (1,1%), гречку (3,7%), пшено (2,3%) и др.
Ранее Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%.
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