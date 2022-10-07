Годовая инфляция в России замедлилась до 13,68% в сентябре

В частности, подорожали хлеб (0,39%), рыба (0,12%), молоко (0,08%), сливочное масло (0,13%), яйца (3%) и алкоголь (0,16%). При этом цена снизилась на овощи и фрукты. К примеру, виноград подешевел на 14,6%, яблоки — на 10,6%, груши — на 9,0%, лук репчатый — на 27,5%, морковь — на 18%, картофель — на 15,4%. Кроме того, цена снизилась на сахар (4%), курицу (1,1%), гречку (3,7%), пшено (2,3%) и др.