Медведев: у России есть запас прочности и возможности развития в условиях санкций

Он отметил, что с начала спецоперации на Украине страны Запада пытаются уничтожить российскую экономику, но она «демонстрирует весьма приличную жизнеспособность», и инфляция уже сократилась с пикового значения в 17,8% до 13,7% в сентябре. «Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам», – написал Медведев. Он считает, что по итогам года инфляция в России составит не более 12%, устойчивость демонстрирует и ВВП.