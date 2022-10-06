Медведев: у России есть запас прочности и возможности развития в условиях санкций
У России есть не только запас прочности, но и возможности для развития – у Запада вновь не получилось сокрушить российскую экономику, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что с начала спецоперации на Украине страны Запада пытаются уничтожить российскую экономику, но она «демонстрирует весьма приличную жизнеспособность», и инфляция уже сократилась с пикового значения в 17,8% до 13,7% в сентябре. «Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам», – написал Медведев. Он считает, что по итогам года инфляция в России составит не более 12%, устойчивость демонстрирует и ВВП.
«В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное – у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», – пишет зампред Совбеза.
При этом он отмечает, что для стран, которые вводили санкции в отношении России, последствия уже дают о себе знать: в Евросоюзе, по данным Евростата, зафиксирована рекордная за десятилетие инфляция – свыше 9%, в отдельных странах, например, в Эстонии, она выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%.
«И эти двузначные антирекорды далеко не предел. Впереди – холодная зима без российского газа. И это при том, что предельная цена на наше голубое топливо так пока и не введена. Дошло, видимо, что теперь они могут остаться без газа навсегда», – считает Медведев.
Зампред Совбеза также отметил, что «итог печальный» и для всего мира в целом, поскольку западные санкции в отношении России привели к «стремительному разрушению всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека». По словам Медведева, теперь не священна частная собственность, не обязательно исполнение контрактов, разорваны глобальные цепочки поставок.
«Запад намерен идти против России до конца. Вводить против неё всё новые бессмысленные ограничения, надеясь, как и все последние годы, всё же максимально подорвать экономику России. Разлёт осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия – по всем странам мира и ни в чём не повинным людям. Между тем без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты», – подытожил он.
Страны — члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России накануне, 5 октября: он обсуждался в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Новые ограничения были утверждены 6 октября – в восьмой пакет вошли персональные санкции против 30 физических и семи юридических лиц России, потолок цен на российскую нефть, ограничение импорта и экспорта, запрет россиянам владеть европейскими криптокошельками независимо от суммы активов, оказание финансовых услуг, IT-консультаций и др.