Решетников ожидает ослабления рубля до 72,2 за доллар к 2025 году

Инфляция по итогам текущего года составит 12,4%, после чего сократится до 5,5% в 2023 г. и в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%, повторил уже озвученную ранее оценку Минэка Решетников. Прогноз ведомства по сокращению российского ВВП также остался прежним: по итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.