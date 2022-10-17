Решетников ожидает ослабления рубля до 72,2 за доллар к 2025 году
Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно снижаться, к 2025 г. он составит 72,2 руб. за доллар США, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление – с 68 руб. в 2022 г. до 72 руб. за доллар в 2025 г. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 гг.», – цитирует его «Интерфакс».
Инфляция по итогам текущего года составит 12,4%, после чего сократится до 5,5% в 2023 г. и в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%, повторил уже озвученную ранее оценку Минэка Решетников. Прогноз ведомства по сокращению российского ВВП также остался прежним: по итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России, в соответствии с которым падение составит 4,5% в 2022 г. и 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.
В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.
Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.
В результате российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,2 руб., к концу апреля – 71 руб., к концу мая – 61,5 руб., к концу июня – 51,5 руб. Последующая отмена ограничений не сильно повлияла на динамику курса. К концу июля американская валюта достигла отметки 60,2 руб. В федеральный бюджет на 2022 г. закладывался курс доллара на уровне 72,1 руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в июне заявлял, что оптимальный для экономики курс составляет 70–80 руб. за доллар.
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