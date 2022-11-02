Эстонский Институт развития здоровья призвал граждан республики экономить на еде
Эстонский Институт развития здоровья предлагает гражданам республики внести изменения в свой рацион, чтобы снизить затраты на питание в условиях роста цен, обсуловленного энергокризисом. Об этом в среду сообщила газета Postimees.
Институт развития здоровья рекомендует готовить самостоятельно и как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты. Бутерброды предлагается заменить кашей, поскольку так выйдет дешевле. Также рекомендуется есть больше овощей, в том числе бобовых. Молочные продукты предлагается покупать без добавок, а рыбу, мясо и птицу— без приправ.
Для утоления жажды рекомендуется употреблять чистую воду, а покупной сок разбавлять водой. От сладостей вообще рекомендуют воздержаться, поскольку они дорогие и имеют низкую пищевую ценность. Их лучше заменить фруктами или ягодами, орехами или семечками. «Если все-таки хочется чего-нибудь сладкого, то можно испечь небольшой пирог»,— советуют диетологи.
Ранее Департамент статистики Эстонии сообщил о том, что инфляция в республике по итогам октября составила 22,4% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем в еврозоне. Сильнее всего росту инфляции способствовал 41,9%-ный рост цен на энергоносители. За ним следовал рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия (13,1%), рост цен на промышленные товары (6%) и рост цен на услуги (4,4%). Рост всех этих показателей ускорился по сравнению с сентябрем.
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