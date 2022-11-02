Эстонский Институт развития здоровья призвал граждан республики экономить на еде

Ранее Департамент статистики Эстонии сообщил о том, что инфляция в республике по итогам октября составила 22,4% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем в еврозоне. Сильнее всего росту инфляции способствовал 41,9%-ный рост цен на энергоносители. За ним следовал рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия (13,1%), рост цен на промышленные товары (6%) и рост цен на услуги (4,4%). Рост всех этих показателей ускорился по сравнению с сентябрем.