Греф: текущий курс доллара «никого не убивает»
Российские экспортеры хотели бы получать более высокую прибыль, однако текущий курс доллара не наносит им существенного вреда, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».
«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», – рассказал он.
Критической отметкой курса национальной валюты, ниже которой у ряда отраслей могут начаться проблемы, в Сбербанке считают 50 руб. за доллар, подчеркнул он.
Отвечая на вопрос журналистки, необходимо ли регулирование курса рубля со стороны Минфина и ЦБ, Греф заявил, что это, по его мнению, вряд ли возможно и нужно. Сегодня, в условиях дефицитного бюджета и отсутствия возможности покупать доллары России остается только поддерживать «нормальную рыночную ситуацию», добавил он.
Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно снижаться, к 2025 г. он составит 72,2 руб. за доллар США, заявил ранее в октябре глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Инфляция по итогам текущего года составит 12,4%, после чего сократится до 5,5% в 2023 г. и в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%, отмечал ранее Минэк.
Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.
В результате российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,2 руб., к концу апреля – 71 руб., к концу мая – 61,5 руб., к концу июня – 51,5 руб. Последующая отмена ограничений не сильно повлияла на динамику курса. К концу июля американская валюта достигла отметки 60,2 руб. В федеральный бюджет на 2022 г. закладывался курс доллара на уровне 72,1 руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в июне заявлял, что оптимальный для экономики курс составляет 70–80 руб. за доллар.
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