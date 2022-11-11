Греф: текущий курс доллара «никого не убивает»

В результате российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,2 руб., к концу апреля – 71 руб., к концу мая – 61,5 руб., к концу июня – 51,5 руб. Последующая отмена ограничений не сильно повлияла на динамику курса. К концу июля американская валюта достигла отметки 60,2 руб. В федеральный бюджет на 2022 г. закладывался курс доллара на уровне 72,1 руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в июне заявлял, что оптимальный для экономики курс составляет 70–80 руб. за доллар.