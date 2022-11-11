Экспорт из Германии в Россию по итогам сентября упал почти на 53%

«В сентябре 2022 г. Германия экспортировала товаров на общую сумму 142,1 млрд евро, что на 20,2% больше, чем в сентябре 2021 г. Экспорт в Россию за этот период снизился на 52,9% до 1,1 млрд евро вследствие военных действий на Украине и санкций, введенных против России», — говорится в отчете.