Экспорт из Германии в Россию по итогам сентября упал почти на 53%
Объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9% по итогам сентября в годовом выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
«В сентябре 2022 г. Германия экспортировала товаров на общую сумму 142,1 млрд евро, что на 20,2% больше, чем в сентябре 2021 г. Экспорт в Россию за этот период снизился на 52,9% до 1,1 млрд евро вследствие военных действий на Украине и санкций, введенных против России», — говорится в отчете.
Ведомство отмечает, что импорт в Германию из России снизился на 37,4% и составил 1,8 млрд евро.
В начале октября Германия поддержала восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г.
В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.
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