Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ

В ЕК также отметили, что члены ЕС входят в число наиболее уязвимых стран с развитой экономикой из-за своей географической близости к военным действиям и сильной зависимости от импорта газа из России. В отчете отмечается, что энергетический кризис подрывает покупательную способность домохозяйств и оказывает давление на производство.