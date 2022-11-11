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Экономика

Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ

Ведомости

Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского газа импортом сжиженного природного газа (СПГ), следует из осеннего экономического прогноза Еврокомиссии (ЕК).

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ», — говорится в отчете.

В ЕК также отметили, что члены ЕС входят в число наиболее уязвимых стран с развитой экономикой из-за своей географической близости к военным действиям и сильной зависимости от импорта газа из России. В отчете отмечается, что энергетический кризис подрывает покупательную способность домохозяйств и оказывает давление на производство.

«В результате, хотя экономический рост в 2022 г. будет лучше, чем прогнозировалось ранее, прогноз на 2023 г. значительно слабее в отношении роста и выше в отношении инфляции по сравнению с летним промежуточным прогнозом Европейской комиссии», — отмечают эксперты.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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