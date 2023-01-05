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Экономика

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Ведомости

Министерство экономики Тайваня (MOEA) расширило ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что новые ограничения должны «предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях». В новый список экспортного контроля попали 52 позиции, среди которых такие химические вещества, как рицин, конотоксины, ботулинический токсин, нитрат аммония, трибутилфосфат, азотная кислота и др.

Помимо этого ограничения коснулись станков с числовым программным управлением, электроразрядных станков и контроллеров, а также спецсредств — дубинок, наручников, смирительных рубашек.

«Министерство экономического развития и торговли призывает экспортеров соблюдать правила экспортного контроля и проводить надлежащую проверку перед осуществлением сделок с Россией и Белоруссией», — отмечается в сообщении.

В июне под запрет на экспорт в Россию и Белоруссию попали в том числе чипы с тактовой частотой более 25 МГц. К экспорту также запрещены устройства, производительность которых превышает 5 гигафлопов.

Помимо этого были введены санкции в отношении российских производителей чипов – под ограничения попали «Байкал электроникс», МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), «НМ-тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т») и НТЦ «Модуль». Также производители электроники «Байкал электроникс» и «Крокус наноэлектроника» находятся в санкционном списке Японии.

Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) 25 февраля предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных