Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию
Министерство экономики Тайваня (MOEA) расширило ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
В заявлении говорится, что новые ограничения должны «предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях». В новый список экспортного контроля попали 52 позиции, среди которых такие химические вещества, как рицин, конотоксины, ботулинический токсин, нитрат аммония, трибутилфосфат, азотная кислота и др.
Помимо этого ограничения коснулись станков с числовым программным управлением, электроразрядных станков и контроллеров, а также спецсредств — дубинок, наручников, смирительных рубашек.
«Министерство экономического развития и торговли призывает экспортеров соблюдать правила экспортного контроля и проводить надлежащую проверку перед осуществлением сделок с Россией и Белоруссией», — отмечается в сообщении.
В июне под запрет на экспорт в Россию и Белоруссию попали в том числе чипы с тактовой частотой более 25 МГц. К экспорту также запрещены устройства, производительность которых превышает 5 гигафлопов.
Помимо этого были введены санкции в отношении российских производителей чипов – под ограничения попали «Байкал электроникс», МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), «НМ-тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т») и НТЦ «Модуль». Также производители электроники «Байкал электроникс» и «Крокус наноэлектроника» находятся в санкционном списке Японии.
Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) 25 февраля предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России.