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Экономика

МВФ: ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% ВВП

Ведомости

Фрагментация мировой экономики после десятилетий роста экономической интеграции может стоить ей до 7% мирового ВВП, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

«Долгосрочные издержки одной лишь фрагментации торговли могут варьироваться от 0,2% мирового производства в сценарии ограниченной фрагментации до почти 7% в жестком сценарии, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии», – прокомментировала выводы аналитиков глава МВФ Кристалина Георгиева.

В МВФ пояснили, что издержки неизбежно растут вместе с углублением фрагментации, если же она затронет и технологии, то в некоторых странах спад может составить все 8-12%. Этот процесс может также проявляться в введении ограничений на приграничную миграцию, что лишит принимающие страны ценных кадров, приведет к сокращению потока капитала и резкому спаду международного сотрудничества, считают авторы доклада.

При этом разрушение сложившихся связей сильнее всего скажется на странах с низким уровнем дохода и наименее обеспеченных потребителях в странах с развитой экономикой.

Как отметила глава МВФ, для противодействия фрагментации мировому сообществу необходимо сосредоточиться на укреплении системы международной торговли, помощи развивающимся странам, сильнее прочих пострадавшим от глобальных потрясений, а также активизации действий по борьбе с изменением климата.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП России на 3,3% в 2023 г., при этом уже в 2024 г. этот показатель вырастет на 1,6%. Согласно данным организации, по итогам 2022 г. снижение ВВП РФ составило 3,5%.

При этом в Минэкономразвития ожидали спад ВВП в 2022 г. на 2,9%. В 2023 г. сокращение этого показателя прогнозируется на уровне в 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство ожидает рост ВВП на 2,6% в год.

Ранее по теме: Расходы на оборону и конкуренция с США: что ждет экономику ЕС в 2023 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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