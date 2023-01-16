МВФ: ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% ВВП
Фрагментация мировой экономики после десятилетий роста экономической интеграции может стоить ей до 7% мирового ВВП, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).
«Долгосрочные издержки одной лишь фрагментации торговли могут варьироваться от 0,2% мирового производства в сценарии ограниченной фрагментации до почти 7% в жестком сценарии, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии», – прокомментировала выводы аналитиков глава МВФ Кристалина Георгиева.
В МВФ пояснили, что издержки неизбежно растут вместе с углублением фрагментации, если же она затронет и технологии, то в некоторых странах спад может составить все 8-12%. Этот процесс может также проявляться в введении ограничений на приграничную миграцию, что лишит принимающие страны ценных кадров, приведет к сокращению потока капитала и резкому спаду международного сотрудничества, считают авторы доклада.
При этом разрушение сложившихся связей сильнее всего скажется на странах с низким уровнем дохода и наименее обеспеченных потребителях в странах с развитой экономикой.
Как отметила глава МВФ, для противодействия фрагментации мировому сообществу необходимо сосредоточиться на укреплении системы международной торговли, помощи развивающимся странам, сильнее прочих пострадавшим от глобальных потрясений, а также активизации действий по борьбе с изменением климата.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП России на 3,3% в 2023 г., при этом уже в 2024 г. этот показатель вырастет на 1,6%. Согласно данным организации, по итогам 2022 г. снижение ВВП РФ составило 3,5%.
При этом в Минэкономразвития ожидали спад ВВП в 2022 г. на 2,9%. В 2023 г. сокращение этого показателя прогнозируется на уровне в 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство ожидает рост ВВП на 2,6% в год.