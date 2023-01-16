МВФ: ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% ВВП

В МВФ пояснили, что издержки неизбежно растут вместе с углублением фрагментации, если же она затронет и технологии, то в некоторых странах спад может составить все 8-12%. Этот процесс может также проявляться в введении ограничений на приграничную миграцию, что лишит принимающие страны ценных кадров, приведет к сокращению потока капитала и резкому спаду международного сотрудничества, считают авторы доклада.