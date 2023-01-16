Правительство увеличило размер поддержки многодетных семей Приморья до 1 млн рублей
Правительство России увеличило размер выплат многодетным семьям на погашение ипотеки с 450 000 руб. до 1 млн руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
«Сегодня правительством принято решение об увеличении размера государственной поддержки семей, проживающих на территории Приморского края, в которых родился третий или последующий ребенок, в период, начиная уже с этого года и до конца 2025 г. Теперь сумма единовременной выплаты вырастет вдвое с 450 000 руб. и составит 1 млн руб.», — сказал глава кабмина.
Он пояснил, что эти средства можно будет направить для полного или частичного погашения ипотеки. На эти цели Приморскому краю будет выделено 450 млн руб. Контролировать реализацию этого вопроса будет вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Президент России Владимир Путин в октябре 2021 г. поручил Мишустину проработать вопрос о выплате многодетным семьям по 1 млн руб. при условии, что эти деньги можно будет потратить на жилье в ДФО. В августе 2022 г. Общественная палата России предложила распространить выплаты семейного капитала в размере 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей на все регионы России.
Сейчас существуют государственные меры поддержки рождения первого и последующих детей. В 2023 г. выплаты будут проиндексированы на 11,9%. В частности, с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 587 000 руб. Выплата на второго ребенка увеличится до 775 600 руб.