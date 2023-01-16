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Экономика

Правительство увеличило размер поддержки многодетных семей Приморья до 1 млн рублей

Ведомости

Правительство России увеличило размер выплат многодетным семьям на погашение ипотеки с 450 000 руб. до 1 млн руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Сегодня правительством принято решение об увеличении размера государственной поддержки семей, проживающих на территории Приморского края, в которых родился третий или последующий ребенок, в период, начиная уже с этого года и до конца 2025 г. Теперь сумма единовременной выплаты вырастет вдвое с 450 000 руб. и составит 1 млн руб.», — сказал глава кабмина.

Он пояснил, что эти средства можно будет направить для полного или частичного погашения ипотеки. На эти цели Приморскому краю будет выделено 450 млн руб. Контролировать реализацию этого вопроса будет вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин в октябре 2021 г. поручил Мишустину проработать вопрос о выплате многодетным семьям по 1 млн руб. при условии, что эти деньги можно будет потратить на жилье в ДФО. В августе 2022 г. Общественная палата России предложила распространить выплаты семейного капитала в размере 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей на все регионы России.

Сейчас существуют государственные меры поддержки рождения первого и последующих детей. В 2023 г. выплаты будут проиндексированы на 11,9%. В частности, с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 587 000 руб. Выплата на второго ребенка увеличится до 775 600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных