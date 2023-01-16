Правительство увеличило размер поддержки многодетных семей Приморья до 1 млн рублей

«Сегодня правительством принято решение об увеличении размера государственной поддержки семей, проживающих на территории Приморского края, в которых родился третий или последующий ребенок, в период, начиная уже с этого года и до конца 2025 г. Теперь сумма единовременной выплаты вырастет вдвое с 450 000 руб. и составит 1 млн руб.», — сказал глава кабмина.