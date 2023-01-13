В России с февраля проиндексируют более 40 выплат

Сегодня Росстат опубликовал данные по инфляции в 2022 г. По итогам прошлого года она составила 11,94%. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% в декабре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.