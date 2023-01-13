В России с февраля проиндексируют более 40 выплат
Более 40 выплат, пособий и компенсаций, в том числе материнский капитал, будут проиндексированы на 11,9% с 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Котякова.
«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — сказал он.
В частности, размер материнского капитала при рождении первого ребенка увеличится на 62 500 руб. до 587 000 руб. Материнский капитал на второго ребенка вырастет на 82 500 руб. и составит 775 600 руб.
Сегодня Росстат опубликовал данные по инфляции в 2022 г. По итогам прошлого года она составила 11,94%. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% в декабре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал инфляцию в 12,4% по итогам года. При этом в декабре глава министерства Максим Решетников отмечал, что она может оказаться даже ниже – в интервале 12,0–12,4%. Еще в середине мая министерство прогнозировало инфляцию 17,5%.