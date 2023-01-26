Падение спроса на потребительские товары превысило показатели 2014 года

В представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией. Рост цен с сентября прошлого года был ощутимо ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, передали источники.