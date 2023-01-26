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Экономика

Падение спроса на потребительские товары превысило показатели 2014 года

Ведомости

Спад на товары повседневного спроса по итогам 2022 г. в России оказался существеннее, чем во время кризиса 2014-2015 гг., пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. 

В 2022 г. номинальный рост рынка потребительских товаров составил 13,6% в годовом выражении, однако продажи, отмечают аналитики, выросли главным образом за счет вклада инфляции, составившего 17%. Вклад реального потребления же был отрицательным и составил -3,4%. В 2015 г. при этом номинальный рост рынка оценивался в 12,5% при вкладе инфляции в 14,1% и снижении продаж на 1,5%.

Тренд на снижение спроса наблюдался в течение 11 месяцев и связан с падением реальных располагаемых доходов россиян. Как пояснил директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Константин Локтев, исключением стал лишь март, когда произошел ажиотажный всплеск в связи с уходом из страны ряда зарубежных брендов FMCG.

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Как писали ранее «Ведомости», стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022 – начале 2023 г. На прошлой неделе с докладом по этому вопросу на совещании у Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников.

В представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией. Рост цен с сентября прошлого года был ощутимо ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, передали источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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