Падение спроса на потребительские товары превысило показатели 2014 года
В 2022 г. номинальный рост рынка потребительских товаров составил 13,6% в годовом выражении, однако продажи, отмечают аналитики, выросли главным образом за счет вклада инфляции, составившего 17%. Вклад реального потребления же был отрицательным и составил -3,4%. В 2015 г. при этом номинальный рост рынка оценивался в 12,5% при вкладе инфляции в 14,1% и снижении продаж на 1,5%.
Тренд на снижение спроса наблюдался в течение 11 месяцев и связан с падением реальных располагаемых доходов россиян. Как пояснил директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Константин Локтев, исключением стал лишь март, когда произошел ажиотажный всплеск в связи с уходом из страны ряда зарубежных брендов FMCG.
Как писали ранее «Ведомости», стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022 – начале 2023 г. На прошлой неделе с докладом по этому вопросу на совещании у Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников.
В представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией. Рост цен с сентября прошлого года был ощутимо ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, передали источники.