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Экономика

Силуанов призвал усилить контроль за выделяемыми на науку средствами

Ведомости

Необходимо более строго регулировать выделяемые на науку бюджетные средства, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета при президенте по науке и образованию.

«Нам нужны конкретные результаты с точки зрения контроля за теми инструментами бюджетного финансирования, которые у нас есть. Нам нужно усилить контроль за другими видами бюджетных средств, которые выделяются на науку, чтоб были результаты, а не отчеты о публикациях», – отметил Силуанов (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин ранее сегодня, вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 г., а также принял участие в заседании Совета по науке и образованию. Путин отметил, что финансирование науки не сокращается, но при расходовании бюджетных средств нужно быть очень аккуратным.

«Рассчитываю, что и вы, и ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно», – добавил президент.

8 февраля проходит празднование Дня российской науки. Праздник был учрежден указом президента первого президента России Бориса Ельцина в 1999 г. Впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в том же году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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