Силуанов призвал усилить контроль за выделяемыми на науку средствами

«Нам нужны конкретные результаты с точки зрения контроля за теми инструментами бюджетного финансирования, которые у нас есть. Нам нужно усилить контроль за другими видами бюджетных средств, которые выделяются на науку, чтоб были результаты, а не отчеты о публикациях», – отметил Силуанов (цитата по ТАСС).