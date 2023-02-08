Силуанов призвал усилить контроль за выделяемыми на науку средствами
Необходимо более строго регулировать выделяемые на науку бюджетные средства, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета при президенте по науке и образованию.
«Нам нужны конкретные результаты с точки зрения контроля за теми инструментами бюджетного финансирования, которые у нас есть. Нам нужно усилить контроль за другими видами бюджетных средств, которые выделяются на науку, чтоб были результаты, а не отчеты о публикациях», – отметил Силуанов (цитата по ТАСС).
Президент Владимир Путин ранее сегодня, вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 г., а также принял участие в заседании Совета по науке и образованию. Путин отметил, что финансирование науки не сокращается, но при расходовании бюджетных средств нужно быть очень аккуратным.
«Рассчитываю, что и вы, и ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно», – добавил президент.
8 февраля проходит празднование Дня российской науки. Праздник был учрежден указом президента первого президента России Бориса Ельцина в 1999 г. Впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в том же году.