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Экономика

Доля безналичных расчетов в товарообороте достигла почти 80%

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Доля безналичных расчетов в товарообороте в России выросла до 78%, а по итогам этого года может достигнуть 80%, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».

«Что касается доли безналичных расчетов, она у нас выросла, если мне память не изменяет, сейчас в розничном товарообороте это чуть больше 78%. И эта доля, на наш взгляд, может расти», – сказала председатель на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. По ее словам, к концу этого года доля таких расчетов может составить 78-80%.

Согласно данным Банка России, за 2022 г. доля безналичных платежей составила 77,7%. Для сравнения, в 2021 г. ЦБ сообщал о 74%. За последние пять лет доля безналичной оплаты выросла почти на 30%.

Летом прошлого года Центробанк сообщил, что в 2021 г. был зафиксирован рост наличной оплаты до 33%. Тогда 61% респондентов сообщили, что сложно представляют свою жизнь без наличных.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о росте популярности наличных платежей в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных