Доля безналичных расчетов в товарообороте достигла почти 80%
Доля безналичных расчетов в товарообороте в России выросла до 78%, а по итогам этого года может достигнуть 80%, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».
«Что касается доли безналичных расчетов, она у нас выросла, если мне память не изменяет, сейчас в розничном товарообороте это чуть больше 78%. И эта доля, на наш взгляд, может расти», – сказала председатель на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. По ее словам, к концу этого года доля таких расчетов может составить 78-80%.
Согласно данным Банка России, за 2022 г. доля безналичных платежей составила 77,7%. Для сравнения, в 2021 г. ЦБ сообщал о 74%. За последние пять лет доля безналичной оплаты выросла почти на 30%.
Летом прошлого года Центробанк сообщил, что в 2021 г. был зафиксирован рост наличной оплаты до 33%. Тогда 61% респондентов сообщили, что сложно представляют свою жизнь без наличных.