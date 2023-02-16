Доля безналичных расчетов в товарообороте достигла почти 80%

«Что касается доли безналичных расчетов, она у нас выросла, если мне память не изменяет, сейчас в розничном товарообороте это чуть больше 78%. И эта доля, на наш взгляд, может расти», – сказала председатель на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. По ее словам, к концу этого года доля таких расчетов может составить 78-80%.