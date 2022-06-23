ЦБ сообщил о росте популярности наличных платежей в России
Доля граждан России, которые предпочитают наличные средства платежа, выросла на 3 п.п., достигнув 33%, следует из исследования Центрального банка (ЦБ) за 2021 г. В нем отмечается сохранение тенденции: около трети жителей страны оплачивают товары и услуги наличными, показатель держится на данном уровне с 2018 г.
Согласно результатам социологического исследования регулятора, средняя стоимость одной покупки, оплачиваемой наличными, возросла с 858 до 975 руб. 61% респондентов сообщили, что сложно представляют свою жизнь без наличных. Точно такая же доля опрошенных заявила, что с трудом отказалась бы от безналичных средств платежа.
Посетители магазинов предпочитают использовать безналичный способ оплаты. Однако в случае небольших розничных ларьков доля наличной оплаты остается высокой и составляет 66%.
68% респондентов рассказали, что носят с собой монеты на сумму от 10 до 150 руб. При этом, если посчитать банкноты в кошельке, то у 70% опрошенных насчитывается более 500 руб.
В прошлом году россияне снимали наличные в банкоматах в среднем пять раз в месяц. 45% опрошенных делали это на случай невозможности безналичной оплаты, 43% – для повседневных расчетов, 19% – для передачи другому лицу, 9% – с целью сбережения и 5% – для перевода в другой банк.
Исследование также показало, что 82% респондентов имеют банковскую карту, а 45% – несколько. 62% опрошенных граждан пользуются функцией бесконтактной оплаты, 28% платят с помощью смартфонов.