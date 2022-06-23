ЦБ сообщил о росте популярности наличных платежей в России

В прошлом году россияне снимали наличные в банкоматах в среднем пять раз в месяц. 45% опрошенных делали это на случай невозможности безналичной оплаты, 43% – для повседневных расчетов, 19% – для передачи другому лицу, 9% – с целью сбережения и 5% – для перевода в другой банк.