Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,02%
Дефляция в России на неделе с 21 по 27 февраля составила 0,02% после инфляции в 0,06% на прошлой неделе, следует из материалов Росстата. С начала февраля инфляция составила 0,44%, с начала года – 1,28%.
За указанный период выросли цены на следующие категории продовольственных товаров: куриные яйца – на 0,7%, мясные консервы для детского питания – на 0,5%, вареные колбасы – на 0,4%, баранину и стерилизованное молоко – на 0,2%, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сахар-песок, ржаной хлеб, водку, обеды в столовой – на 0,1%.
Цены на плодоовощную продукцию увеличились следующим образом: репчатый лук подорожал на 3,4%, бананы – на 2,7%, помидоры – на 2,4%, столовая свекла – на 1,3%, морковь – на 1,2%, яблоки – на 0,5%. Снизились цены на огурцы – на 7,6%, картофель – на 0,4%, белокочанную капусту – на 0,3%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты – на 0,5%, спички и сухие корма для домашних животных – на 0,3%. Цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%, гигиенические прокладки и детские подгузники – на 0,1%.
Среди групп медикаментов повысились цены на отечественный анальгин, аллохол, левомеколь, поливитамины – на 0,2%, комбинированные анальгетики и ренгалин – на 0,1%. Цены на нимесулид снизились на 0,1%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. В декабре 2022 г. инфляция в месячном выражении составила 0,78% (на сравнительно высокий темп повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 г. на 2022 г.) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре. Летом Росстат на протяжении трех месяцев фиксировал дефляцию.
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России. Западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе. Уже в марте 2022 г. был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка 1 трлн руб., указал глава государства.
Спад ВВП по итогам 2022 г. составил 2,1%, хотя еще в феврале – марте России предрекали обвал экономики на 20–25%, указал Путин. По его словам, российский бизнес перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами, а доля рубля во внешнеторговых расчетах удвоилась и составила треть, а вместе с валютами дружественных стран – более половины.