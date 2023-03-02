ФАС предложила скорректировать время рекламы алкогольной продукции

«В настоящий момент реклама вина, а также крепленого и игристого вина, произведенных в России из выращенного на территории страны винограда, может распространяться только с предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади», – рассказали в пресс-службе.