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Экономика

ФАС предложила скорректировать время рекламы алкогольной продукции

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет скорректировать требования к рекламе алкогольной продукции, которая распространяется на телевидении и радио. Проект поправок появился на портале нормативных правовых актов.

«В настоящий момент реклама вина, а также крепленого и игристого вина, произведенных в России из выращенного на территории страны винограда, может распространяться только с предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади», – рассказали в пресс-службе.

Служба предлагает установить минимальный временной промежуток демонстрации предупреждения, добавили в ФАС. Регулятор предложил отводить на предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, а в телепрограммах – не менее пяти секунд и 10% площади кадра.

В частности, в ФАС предложили исключить из сферы действия рекламного законодательства справочную информацию о деятельности компаний, товарах и услугах, размещаемую на официальных сайтах организаций и продавцов товаров. «Такие данные не являются рекламой, поскольку не формируют интерес к какому-либо конкретному товару и преследует исключительно справочно-информационные цели», – подчеркнули в ведомстве.

Служба продолжит изучение и проработку предложений предпринимательского и экспертного сообществ в рамках реформирования закона «О рекламе», по результатам которых он может быть расширен, заключили в пресс-службе. Сейчас проект находится на экспертизе, после чего отправится на процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

В ноябре 2022 г. РБК сообщил, что правительство России не поддержало идею маркировать алкоголь подписью «Алкоголь Вам враг!». Тогда правки в статью «О регулировании алкогольной продукции» подготовила группа сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы. Авторы предложили увеличить маркировку до 20% от площади этикетки, а также указывать группы людей, кому алкоголь противопоказан, – несовершеннолетним, кормящим женщинам, беременным и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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