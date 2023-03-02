ФАС предложила скорректировать время рекламы алкогольной продукции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет скорректировать требования к рекламе алкогольной продукции, которая распространяется на телевидении и радио. Проект поправок появился на портале нормативных правовых актов.
«В настоящий момент реклама вина, а также крепленого и игристого вина, произведенных в России из выращенного на территории страны винограда, может распространяться только с предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади», – рассказали в пресс-службе.
Служба предлагает установить минимальный временной промежуток демонстрации предупреждения, добавили в ФАС. Регулятор предложил отводить на предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, а в телепрограммах – не менее пяти секунд и 10% площади кадра.
В частности, в ФАС предложили исключить из сферы действия рекламного законодательства справочную информацию о деятельности компаний, товарах и услугах, размещаемую на официальных сайтах организаций и продавцов товаров. «Такие данные не являются рекламой, поскольку не формируют интерес к какому-либо конкретному товару и преследует исключительно справочно-информационные цели», – подчеркнули в ведомстве.
Служба продолжит изучение и проработку предложений предпринимательского и экспертного сообществ в рамках реформирования закона «О рекламе», по результатам которых он может быть расширен, заключили в пресс-службе. Сейчас проект находится на экспертизе, после чего отправится на процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ).
В ноябре 2022 г. РБК сообщил, что правительство России не поддержало идею маркировать алкоголь подписью «Алкоголь Вам враг!». Тогда правки в статью «О регулировании алкогольной продукции» подготовила группа сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы. Авторы предложили увеличить маркировку до 20% от площади этикетки, а также указывать группы людей, кому алкоголь противопоказан, – несовершеннолетним, кормящим женщинам, беременным и др.