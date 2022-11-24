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РБК: кабмин не поддержал введение маркировки «Алкоголь Вам враг!» на бутылках

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Правительство РФ не поддержало идею маркировать алкоголь надписью «Алкоголь Вам враг!». Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект негативного отзыва, который поддержали Росалкогольрегулирование (РАР), Минюст и Минпросвещения. Подлинность документов подтвердили два участника алкогольного рынка.

Правки в ст. 11 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции» подготовила группа депутатов и сенаторов, в том числе глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект внесли в ГД в сентябре.

Авторы инициативы предложили размещать на этикетках бутылок с алкоголем не только фразу «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью», но и надпись «Алкоголь Вам враг!». Также маркировка с предупреждением должна была стать более заметной и занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки. Кроме того, предлагалось указывать группы людей, кому алкоголь противопоказан: несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам и др.

Данный законопроект поддержал Минздрав, однако дата первого чтения поправок так и не была назначена. В ведомстве отметили, что научных данных об эффективности таких маркировок нет, однако, предположили в Минздраве, данная инициатива может позитивно повлиять на динамику потребления алкоголя в РФ.

По данным РБК, в проекте отзыва кабмин сослался на технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу 1 января 2024 г. Правительство отметило, что документ уже содержит требование надписей о вреде алкоголя, а также об указании категории людей, которым такие напитки противопоказаны. Предложенные поправки кабмин назвал «нецелесообразными».

Кроме того, правительство указало на недостаток информации в пояснительной записке, в том числе данных о возможных затратах производителей алкоголя и анализа социально-экономических эффектов от введения «нового» дизайна упаковки.

С августа 2022 г. президент РФ Владимир Путин неоднократно поднимал тему алкоголизации населения страны. В частности, глава государства призвал власти Кировской области не замалчивать проблемы региона, в том числе высокий уровень алкоголизации. На встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым Путин отметил, что в борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать». Он также предостерег от подъема цен на алкоголь.

В октябре Путин заявил, что бороться с алкоголизацией населения следует не запретами, а предложениями саморазвития. По мнению президента, людям важно иметь хобби.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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