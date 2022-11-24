РБК: кабмин не поддержал введение маркировки «Алкоголь Вам враг!» на бутылках

Авторы инициативы предложили размещать на этикетках бутылок с алкоголем не только фразу «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью», но и надпись «Алкоголь Вам враг!». Также маркировка с предупреждением должна была стать более заметной и занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки. Кроме того, предлагалось указывать группы людей, кому алкоголь противопоказан: несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам и др.