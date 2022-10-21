Путин: для борьбы с алкоголизмом нужно дать людям возможности для саморазвития
Для решения проблемы алкоголизма необходимо предоставить людям возможность заниматься саморазвитием и интересными хобби, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», – сказал президент.
Путин добавил, что такой подход к проблеме используется во всем мире, а в последние годы – и в России, и результаты по стране в целом хорошие.
Ранее в августе Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым президент России Владимир Путин обратил внимание на число жителей с диагнозом «алкоголизм», которое превышает средний показатель по стране.
Он призвал главу региона не думать, что «пьют мужики и дальше будут пить». Президент тогда призвал «развернуть пропаганду здорового образа жизни» и заявил о необходимости развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой вообще.
В начале августа тема алкоголизации населения поднималась на встрече Путина с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Глава государства призвал не замалчивать проблемы региона, в том числе высокий уровень алкоголизации и низкие доходы жителей. Президент заявил, что региональным властям нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, чтобы разрешить все возникшие трудности.
Летом Минздрав сообщил о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек.
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