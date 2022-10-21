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Общество

Путин: для борьбы с алкоголизмом нужно дать людям возможности для саморазвития

Ведомости

Для решения проблемы алкоголизма необходимо предоставить людям возможность заниматься саморазвитием и интересными хобби, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», – сказал президент.

Путин добавил, что такой подход к проблеме используется во всем мире, а в последние годы – и в России, и результаты по стране в целом хорошие.

Ранее в августе Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым президент России Владимир Путин обратил внимание на число жителей с диагнозом «алкоголизм», которое превышает средний показатель по стране.

Он призвал главу региона не думать, что «пьют мужики и дальше будут пить». Президент тогда призвал «развернуть пропаганду здорового образа жизни» и заявил о необходимости развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой вообще.

Ранее по теме: Минздрав: почти 1,2 млн жителей России страдают от алкогольной зависимости

В начале августа тема алкоголизации населения поднималась на встрече Путина с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Глава государства призвал не замалчивать проблемы региона, в том числе высокий уровень алкоголизации и низкие доходы жителей. Президент заявил, что региональным властям нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, чтобы разрешить все возникшие трудности.

Летом Минздрав сообщил о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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