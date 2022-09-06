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Минздрав: почти 1,2 млн жителей России страдают от алкогольной зависимости

Ведомости

Порядка 1,2 млн россиян страдают от алкогольной зависимости, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, передает «Интерфакс».

«У нас в 2021 г. более 1,19 млн человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая», – сказал он.

При этом потребление алкоголя в стране снизилось на 40% в результате активной антиалкогольной политики, отметил чиновник. С алкоголем связано около 70% смертей от цирроза печени, 60% – от кардиомиопатии и почти 50% – от панкреатита, добавил Салагай.

Ранее в июне Минздрав сообщил о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек. 

В декабре 2021 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что не употребляют алкоголь 31% россиян, 69% – хотя бы бы изредка. Самым популярным напитком, по мнению опрошенных, является водка (59%), пиво (48%) и вино (21%).

Ранее в августе президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым заявил о необходимости «развернуть пропаганду здорового образа жизни». При этом глава государства подчеркнул, что в борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать». Он также предостерег Авдеева от подъема цен на алкоголь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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