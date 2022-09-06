Минздрав: почти 1,2 млн жителей России страдают от алкогольной зависимости

Ранее в июне Минздрав сообщил о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек.