ВЦИОМ: около трети россиян заявили, что не употребляют алкоголь
31% россиян заявил, что не употребляет алкогольные напитки, 69% признались, что пьют их хотя бы иногда, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 старше 18 лет.
Самый популярный алкоголь в России — водка: ее назвали 59% опрошенных. О наибольшей популярности водки в России заявили россияне всех возрастов, отметили социологи. 48% считают самым популярным алкогольным напитком пиво, 21% — вино и шампанское, 19% — самогон, а 15% — коньяк. Пиво чаще всего называли молодые люди и опрошенные среднего возраста, а вино пользуется большим спросом среди молодежи.
19% заявили, что сталкивались с нелегальной водкой за последние три года (среди мужчин показатель составил 28%). 15% россиян сталкивались с поддельным шампанским, 14% — с поддельным коньяком, по 6% — с нелегальными виски и пивом. «Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального, 68% так не считают», — отметили социологи.
В июле этого года опрос ВЦИОМ показал, что не употребляют алкоголь 38% россиян, чаще всего это люди старше 60 лет — среди них не пьют 51%. По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц.