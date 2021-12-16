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ВЦИОМ: около трети россиян заявили, что не употребляют алкоголь

Ведомости

31% россиян заявил, что не употребляет алкогольные напитки, 69% признались, что пьют их хотя бы иногда, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 старше 18 лет.

Самый популярный алкоголь в России — водка: ее назвали 59% опрошенных. О наибольшей популярности водки в России заявили россияне всех возрастов, отметили социологи. 48% считают самым популярным алкогольным напитком пиво, 21% — вино и шампанское, 19% — самогон, а 15% — коньяк. Пиво чаще всего называли молодые люди и опрошенные среднего возраста, а вино пользуется большим спросом среди молодежи. 

19% заявили, что сталкивались с нелегальной водкой за последние три года (среди мужчин показатель составил 28%). 15% россиян сталкивались с поддельным шампанским, 14% — с поддельным коньяком, по 6% — с нелегальными виски и пивом. «Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального, 68% так не считают», — отметили социологи.

В июле этого года опрос ВЦИОМ показал, что не употребляют алкоголь 38% россиян, чаще всего это люди старше 60 лет — среди них не пьют 51%. По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц.

Ранее по теме: ВЦИОМ: около 40% россиян не употребляют алкоголь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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