ВЦИОМ: около трети россиян заявили, что не употребляют алкоголь

В июле этого года опрос ВЦИОМ показал, что не употребляют алкоголь 38% россиян, чаще всего это люди старше 60 лет — среди них не пьют 51%. По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц.