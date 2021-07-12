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ВЦИОМ: около 40% россиян не употребляют алкоголь

Ведомости

38% россиян не употребляют алкоголь. Наибольший вклад в этот показатель вносят жители страны старше 60 лет, так как среди непьющих в этой возрастной категории 51%, говорится в результатах опроса ВЦИОМа. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц. Раз в месяц чаще всего пьют молодые люди в возрасте 18-24 лет, два-три раза в месяц – опрошенные в возрасте 25-44 лет. 4% употребляют алкогольные напитки каждый день, 4% — несколько раз в неделю.

По словам респондентов, каждую неделю или один-два раза в месяц они пьют пиво. Вина, шампанское и крепкий алкоголь россияне употребляют реже чем раз в месяц. Алкогольные коктейли не пользуются популярностью: 91% опрошенных заявил, что не пьет их.

Доля людей, которые считают, что все виды алкоголя в определенной степени негативно влияют на здоровье, выросла с 55% в 2018 г. до 81% в 2021 г. 15% опрошенных считают, что существуют безвредные дозы алкоголя – на 24 п. п. меньше, чем три года назад. Самым «безвредным» видом алкоголя респонденты назвали вино – 39%, пиво – 14%, водку – 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных