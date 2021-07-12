ВЦИОМ: около 40% россиян не употребляют алкоголь
38% россиян не употребляют алкоголь. Наибольший вклад в этот показатель вносят жители страны старше 60 лет, так как среди непьющих в этой возрастной категории 51%, говорится в результатах опроса ВЦИОМа. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц. Раз в месяц чаще всего пьют молодые люди в возрасте 18-24 лет, два-три раза в месяц – опрошенные в возрасте 25-44 лет. 4% употребляют алкогольные напитки каждый день, 4% — несколько раз в неделю.
По словам респондентов, каждую неделю или один-два раза в месяц они пьют пиво. Вина, шампанское и крепкий алкоголь россияне употребляют реже чем раз в месяц. Алкогольные коктейли не пользуются популярностью: 91% опрошенных заявил, что не пьет их.
Доля людей, которые считают, что все виды алкоголя в определенной степени негативно влияют на здоровье, выросла с 55% в 2018 г. до 81% в 2021 г. 15% опрошенных считают, что существуют безвредные дозы алкоголя – на 24 п. п. меньше, чем три года назад. Самым «безвредным» видом алкоголя респонденты назвали вино – 39%, пиво – 14%, водку – 12%.