Международные резервы России за неделю выросли на $8,8 млрд
Международные резервы России на 24 марта составили $594,6 млрд, увеличившись за неделю на $8,8 млрд, говорится в сообщении Центробанка.
«Объем международных резервов по состоянию на 24 марта составил 594,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 8,8 млрд долларов США, или на 1,5%, под воздействием положительной переоценки», – следует из сообщения регулятора.
По состоянию на 17 марта объем международных резервов равнялся $585,8 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.
В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер».
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».