Собянин объяснил снижение стоимости строительства в индустриальном парке «Руднево»
Сроки строительства объектов индустриального парка «Руднево» в Москве удалось сократить на 35-50% бладорая применению инновационных технологий, которые также позволили снизить затраты 10-15%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения индустриального парка вместе с вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
«При строительстве были применены отечественные строительные материалы и самые современные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35–50%, а стоимость работ — на 10–15%», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Всего, по его словам, в «Руднево» построены 18 производственных корпусов. Там планируется разместить предприятия из разных сфер промышленности, включая авиастроение и радиоэлектронику.
В рамках визита Мантуров и Собянин посетили строящиеся в «Руднево» комплексы концерна «Алмаз — Антей» и корпорации «Иркут» – в последнем планируется производить компоненты для крыла отечественного пассажирского самолета МС-21.