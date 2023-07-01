Собянин объяснил снижение стоимости строительства в индустриальном парке «Руднево»

Сроки строительства объектов индустриального парка «Руднево» в Москве удалось сократить на 35-50% бладорая применению инновационных технологий, которые также позволили снизить затраты 10-15%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения индустриального парка вместе с вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.