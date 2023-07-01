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Собянин объяснил снижение стоимости строительства в индустриальном парке «Руднево»

Ведомости

Сроки строительства объектов индустриального парка «Руднево» в Москве удалось сократить на 35-50% бладорая применению инновационных технологий, которые также позволили снизить затраты 10-15%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения индустриального парка вместе с вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

«При строительстве были применены отечественные строительные материалы и самые современные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35–50%, а стоимость работ — на 10–15%», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Всего, по его словам, в «Руднево» построены 18 производственных корпусов. Там планируется разместить предприятия из разных сфер промышленности, включая авиастроение и радиоэлектронику.

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В рамках визита Мантуров и Собянин посетили строящиеся в «Руднево» комплексы концерна «Алмаз — Антей» и корпорации «Иркут» – в последнем планируется производить компоненты для крыла отечественного пассажирского самолета МС-21.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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