Завод «Москвич» возглавил бывший топ-менеджер «Камаза»
Совет директоров московского автозавода «Москвич» назначил с 29 июня генеральным директором Ханса-Петера Мозера. Об этом сообщили в компании.
О том, что «Москвич» может возглавить выходец из «Камаза», ранее «Ведомостям» рассказывали источники. Прежний руководитель компании Дмитрий Пронин занял пост председателя совета директоров предприятия.
Мозер родился в 1954 г. в Германии. Имеет образование в области экономики и управления предприятием. В сообщении «Москвича» говорится, что он проявил себя как сильный лидер, работая на руководящих позициях как в отечественных, так и международных компаниях.
Мозер ранее девять лет работал в российской компании «Камаз». В сентябре 2022 г. пресс-служба компании сообщила, что он покидает пост руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей «Камаз». Сам Мозер пояснил, что принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя.
Производство на заводе «Москвич» было возобновлено в ноябре 2022 г. Технологическим партнером московского правительства, которое получило завод «Renault Россия» после ухода французской компании из России, в этом проекте стал «Камаз». Стороны договорились о паритетном распределении долей в капитале предприятия и инвестициях в него по 5 млрд руб.
В начале апреля «Москвич» представил мэру Москвы Сергею Собянину новую модель автомобиля – седан «Москвич 6». Производство и продажи машины стартуют во второй половине 2023 г., уточнял Собянин.