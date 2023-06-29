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Бизнес

Завод «Москвич» возглавил бывший топ-менеджер «Камаза»

Ведомости

Совет директоров московского автозавода «Москвич» назначил с 29 июня генеральным директором Ханса-Петера Мозера. Об этом сообщили в компании.

О том, что «Москвич» может возглавить выходец из «Камаза», ранее «Ведомостям» рассказывали источники. Прежний руководитель компании Дмитрий Пронин занял пост председателя совета директоров предприятия.

Мозер родился в 1954 г. в Германии. Имеет образование в области экономики и управления предприятием. В сообщении «Москвича» говорится, что он проявил себя как сильный лидер, работая на руководящих позициях как в отечественных, так и международных компаниях.

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Мозер ранее девять лет работал в российской компании «Камаз». В сентябре 2022 г. пресс-служба компании сообщила, что он покидает пост руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей «Камаз». Сам Мозер пояснил, что принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя.

Производство на заводе «Москвич» было возобновлено в ноябре 2022 г. Технологическим партнером московского правительства, которое получило завод «Renault Россия» после ухода французской компании из России, в этом проекте стал «Камаз». Стороны договорились о паритетном распределении долей в капитале предприятия и инвестициях в него по 5 млрд руб.

В начале апреля «Москвич» представил мэру Москвы Сергею Собянину новую модель автомобиля – седан «Москвич 6». Производство и продажи машины стартуют во второй половине 2023 г., уточнял Собянин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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