Завод «Москвич» сменит гендиректора

Завод «Москвич» сменит гендиректораВместо экс-чиновника из дептранса Москвы на этот пост может прийти менеджер с «Камаза»
Гендиректор московского автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании. Совет директоров «Москвича» должен утвердить соответствующую резолюцию на этой неделе, утверждают собеседники.
Один из источников говорит, что топ-менеджер также вернется на работу в департамент транспорта Москвы и будет осуществлять общее кураторство завода со стороны столичных властей. При этом он, по словам собеседников, возглавит совет директоров «Москвича» вместо занимающего эту должность сейчас директора по развитию «Камаза» Ирека Гумерова.
Дмитрий Пронин займет должность председателя совета директоров завода «Москвич», подтвердил «Ведомостям» представитель предприятия. По его словам, топ-менеджер вместе со своей командой успешно справились с задачей, которую поставил мэр Сергей Собянин – запустить производство, сохранив трудовой коллектив, наладить логистические цепочки поставок и сформировать дилерскую сеть по продаже и обслуживанию новых машин.
«На новой должности я вижу для себя обширный горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы завода и с концентрацией на важных ключевых направления развития производства», – передал Пронин через представителя.
Кто возглавит столичный автозавод после ухода Пронина, собеседникам «Ведомостей» неизвестно. Один из них предполагает, что это может быть один из управленцев с «Камаза», второй отмечает, что окончательное решение на этот счет еще не принято.
Пронину 50 лет, он выпускник Московской академии экономики и права и РАНХиГС при президенте РФ. Со второй половины 1990-х гг. и до 2011 г. включительно работал в автодилерских компаниях «Нью-Йорк моторс Москва» и «Авилон». В последней дорос до заместителя гендиректора.
В 2012 г. Пронин перешел в столичный дептранс, где возглавил управление организации и контроля легковых пассажирских таксомоторных перевозок. Позднее стал заместителем руководителя департамента Максима Ликсутова. С этой должности Пронин и пришел в «Москвич» (бывший Renault Россия) в 2022 г., когда завод на Волгоградском проспекте был передан французской группой в собственность города.
Renault был одним из первых иностранных автоконцернов в России, который после начала СВО на Украине в 2022 г. решил свернуть производство в стране и полностью уйти с рынка. Компании принадлежал завод в Москве, где выпускались кроссоверы Renault, а также доля почти в 68% в крупнейшем отечественном автопроизводителе «АвтоВАЗе». По итогам достигнутых договоренностей французская компания передала долю в «АвтоВАЗе» подведомственному Минпромторгу госинституту НАМИ за 1 руб. с возможностью вернуться в течение шести лет. За ту же цену московскому правительству был отдан завод «Renault Россия», но уже без права обратного выкупа акций.
Перезапустить производство на автозаводе, которому столичные власти дали историческое название «Москвич», удалось к концу ноября прошлого года. Технологическим партнером московского правительства в этом проекте стал «Камаз». Стороны договорились о паритетном распределении долей в капитале предприятия и инвестициях в него по 5 млрд руб. «Камаз» же поспособствовал тому, что за основу современного «Москвича» были взяты автомобили китайской корпорации JAС. Она является партнером «Камаза» по проекту коммерческих фургонов «Компас».
По плану на этот год «Москвич» должен выпустить не менее 50 000 автомобилей в режиме крупноузловой сборки, из них 10 000 – с электродвигателем. В основном это будут кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е» соответственно. Производство последних пока существенно отстает от плана: в январе – мае было собрано лишь 410 электрических «Москвичей», следует из данных Минэкономразвития. В мае «Москвич» продал в общей сложности 1222 автомобиля, следует из данных регистраций транспортных средств.
«Камаз» хочет иметь возможность более активно управлять операционными процессами на «Москвиче», полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «У «Камаза», естественно, больше автомобилестроительных компетенций, чем у столичного дептранса. Приход менеджера оттуда очевидно ускорит цепочку принятия решений на «Москвиче», – отмечает эксперт.
Бургазлиев добавил, что Пронин был назначен гендиректором завода в крайне трудное для предприятия время и сам факт запуска проекта в очень сжатые сроки следует оценивать позитивно. Это следует ставить менеджеру «в плюс», считает эксперт.
Представитель «Камаза» от комментариев отказался. В столичном дептрансе и на «Москвиче» на вопросы «Ведомостей» не ответили.