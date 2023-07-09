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Экономика

Южная Корея нарастила экспорт моторного масла в Россию на 116%

Ведомости

Южная Корея нарастила экспорт моторного масла в Россию более чем вдвое по итогам прошлого года, это связано с сокращением операций в РФ крупных нефтяных компаний западных стран, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные статистики южнокорейского правительства. 

Экспорт моторных масел из Южной Кореи в Россию, как указывает газета, увеличился на 116,7% в 2022 г. до $229 млн. Такой подъем произошел после того, как компании Total, Shell и BP на фоне спецоперации на Украине решили добровольно ограничить свою деятельность в РФ. 

В результате ухода западных компаний зарабатывать на поставках моторных масел начали SK Enmove (дочерняя компания южнокорейского конгломерата SK Group) и GS Caltex (совместное предприятие южнокорейской GS Group и американской Chevron).

По данным FT, эти компании поставили до начала боевых действий на Украине, в январе 2022 г., продукцию на сумму около $2,8 млн, в то время как в марте текущего года российские покупатели заплатили за южнокорейское масло уже порядка $28 млн. 

На долю SK Enmove сейчас приходится 6,5% российского импорта, доля GS Caltex составляет чуть более 5%. Оба производителя, по данным FT, признали, что выиграли в результате ухода своих конкурентов с российского рынка. При этом они заявляют, что приняли меры предосторожности, чтобы их продукция не использовалась в военных целях, отмечает газета. В частности, в GS Caltex указали, что ее контракт с российской частной компанией «содержит четкие правила перепродажи продукции». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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