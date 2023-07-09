Южная Корея нарастила экспорт моторного масла в Россию на 116%

На долю SK Enmove сейчас приходится 6,5% российского импорта, доля GS Caltex составляет чуть более 5%. Оба производителя, по данным FT, признали, что выиграли в результате ухода своих конкурентов с российского рынка. При этом они заявляют, что приняли меры предосторожности, чтобы их продукция не использовалась в военных целях, отмечает газета. В частности, в GS Caltex указали, что ее контракт с российской частной компанией «содержит четкие правила перепродажи продукции».