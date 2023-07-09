Южная Корея нарастила экспорт моторного масла в Россию на 116%
Южная Корея нарастила экспорт моторного масла в Россию более чем вдвое по итогам прошлого года, это связано с сокращением операций в РФ крупных нефтяных компаний западных стран, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные статистики южнокорейского правительства.
Экспорт моторных масел из Южной Кореи в Россию, как указывает газета, увеличился на 116,7% в 2022 г. до $229 млн. Такой подъем произошел после того, как компании Total, Shell и BP на фоне спецоперации на Украине решили добровольно ограничить свою деятельность в РФ.
В результате ухода западных компаний зарабатывать на поставках моторных масел начали SK Enmove (дочерняя компания южнокорейского конгломерата SK Group) и GS Caltex (совместное предприятие южнокорейской GS Group и американской Chevron).
По данным FT, эти компании поставили до начала боевых действий на Украине, в январе 2022 г., продукцию на сумму около $2,8 млн, в то время как в марте текущего года российские покупатели заплатили за южнокорейское масло уже порядка $28 млн.
На долю SK Enmove сейчас приходится 6,5% российского импорта, доля GS Caltex составляет чуть более 5%. Оба производителя, по данным FT, признали, что выиграли в результате ухода своих конкурентов с российского рынка. При этом они заявляют, что приняли меры предосторожности, чтобы их продукция не использовалась в военных целях, отмечает газета. В частности, в GS Caltex указали, что ее контракт с российской частной компанией «содержит четкие правила перепродажи продукции».