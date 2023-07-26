ФАС выдала предостережение за прогноз роста цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с прогнозом гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, который заявил, что цены на гречку вырастут в сентябре. Участники рынка могут воспринять такие слова как побуждение к повышению цен, считают в ФАС.
Рылько на конференции «Где маржа» ранее заявил, что к сентябрю 2023 г. оптовая стоимость крупы может достичь 45 000 руб. за тонну. Глава ИКАР связал рост цен на гречку с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом, писал «Коммерсантъ».
«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей», – говорится в заявлении ФАС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Служба добавила, что в случае обнаружения признаков «противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен» отдельными компаниями ФАС будет пресекать недобросовестные практики и примет меры антимонопольного реагирования.