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Экономика

ФАС выдала предостережение за прогноз роста цен на гречку

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с прогнозом гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, который заявил, что цены на гречку вырастут в сентябре. Участники рынка могут воспринять такие слова как побуждение к повышению цен, считают в ФАС.

Рылько на конференции «Где маржа» ранее заявил, что к сентябрю 2023 г. оптовая стоимость крупы может достичь 45 000 руб. за тонну. Глава ИКАР связал рост цен на гречку с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом, писал «Коммерсантъ».

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей», – говорится в заявлении ФАС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Служба добавила, что в случае обнаружения признаков «противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен» отдельными компаниями ФАС будет пресекать недобросовестные практики и примет меры антимонопольного реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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