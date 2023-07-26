ФАС выдала предостережение за прогноз роста цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с прогнозом гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, который заявил, что цены на гречку вырастут в сентябре. Участники рынка могут воспринять такие слова как побуждение к повышению цен, считают в ФАС.