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Экономика

Минсельхоз ожидает динамику цен на хлеб в этом году в пределах инфляции

Ведомости

Динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, заявили в Министерстве сельского хозяйства России.

Комментируя сообщения о том, что хлеб в России существенно подорожает, в Минсельхозе добавили, что информация не соответствует действительности.

«Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровня общей инфляции», – добавили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Самообеспеченность России зерном превышает внутренние потребности и составляет 185,4% по итогам 2022 г. В прошлом году был получен рекордный урожай, в связи с этим сейчас цены на продовольственную пшеницу ниже, чем годом ранее, говорится в сообщении.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России ускорилась до 4,66%

В Минсельхозе уточнили, что сейчас цены на муку у производителей по сравнению с прошлым годом ниже на 15%, а стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась на оптовом и розничном рынке. Плавное повышение цен на зерно, как утверждают в министерстве, не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба. При этом в Минсельхозе добавили, что основная доля затрат производителей приходится на такие составляющие, как электроэнергия, логистика и др.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники среди производителей из регионов написал, что в России осенью хлеб подорожает на 10%. В качестве причин такой динамики называются последствия выхода из зерновой сделки, а также падающий курс рубля и влияние санкций. Собеседники канала заявили, что им приходится закупать зерно и муку на 20% дороже, а из-за санкций и обвала рубля на 50% подорожало обслуживание иностранного оборудования.

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Годовая инфляция в России на неделе с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66% после 4,43% неделей ранее, за неделю цены выросли в среднем на 0,1%, сообщало Министерство экономического развития.

Годовая инфляция в июле по данным Росстата составила 4,3% после 3,25% в июне. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. Как отмечается в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2024–2026 гг., инфляция вернется к цели в конце 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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