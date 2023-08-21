Минсельхоз ожидает динамику цен на хлеб в этом году в пределах инфляции

В Минсельхозе уточнили, что сейчас цены на муку у производителей по сравнению с прошлым годом ниже на 15%, а стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась на оптовом и розничном рынке. Плавное повышение цен на зерно, как утверждают в министерстве, не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба. При этом в Минсельхозе добавили, что основная доля затрат производителей приходится на такие составляющие, как электроэнергия, логистика и др.