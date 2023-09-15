Набиуллина: ЦБ будет удерживать ставку на повышенном уровне

Повышение ключевой ставки также направлено на ускорение подстройки к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), которая пока недостаточно отразилась в ценовых условиях. По словам председателя ЦБ есть факторы, которые ослабляют эффект от решений регулятора, в том числе повышенные инфляционные ожидания. Чтобы повышение ставки сработало в нужном масштабе, необходимо повышать ее сильнее, чем «если бы не было льготных программ кредитования», добавила она.