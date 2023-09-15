Набиуллина: ЦБ будет удерживать ставку на повышенном уровне
Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени», сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Она уточнила, что в базовом сценарии до конца 2023 г. ставка составит 13,0–13,6%, а в 2024 г. – 11,5-12,5% годовых.
«Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий», – сказала Набиуллина. Регулятор будет удерживать ее до тех пора, «пока не убедится в устойчивом характере замедления инфляции».
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.
На пресс-конференции Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности. «Однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку», – пояснила она.
Повышение ключевой ставки также направлено на ускорение подстройки к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), которая пока недостаточно отразилась в ценовых условиях. По словам председателя ЦБ есть факторы, которые ослабляют эффект от решений регулятора, в том числе повышенные инфляционные ожидания. Чтобы повышение ставки сработало в нужном масштабе, необходимо повышать ее сильнее, чем «если бы не было льготных программ кредитования», добавила она.