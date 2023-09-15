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Экономика

Набиуллина: ЦБ будет удерживать ставку на повышенном уровне

Ведомости

Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени», сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она уточнила, что в базовом сценарии до конца 2023 г. ставка составит 13,0–13,6%, а в 2024 г. – 11,5-12,5% годовых.

«Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий», – сказала Набиуллина. Регулятор будет удерживать ее до тех пора, «пока не убедится в устойчивом характере замедления инфляции».

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.

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На пресс-конференции Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности. «Однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку», – пояснила она.

Повышение ключевой ставки также направлено на ускорение подстройки к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), которая пока недостаточно отразилась в ценовых условиях. По словам председателя ЦБ есть факторы, которые ослабляют эффект от решений регулятора, в том числе повышенные инфляционные ожидания. Чтобы повышение ставки сработало в нужном масштабе, необходимо повышать ее сильнее, чем «если бы не было льготных программ кредитования», добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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