Росимущество получило в управление норвежские доли в сети типографий «Прайм принт»
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества доли сети типографий «Прайм принт», принадлежащие норвежской компании Amedia Eastern Europe AS. Указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.
Речь идет о шести типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Согласно информации на сайте сети типографий, Amedia Eastern Europe является единственным акционером компаний «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером компаний «Прайм Принт» в Воронеже и Новосибирске.
В апреле 2022 г. медиахолдинг Amedia заявил, что намерен покинуть российский рынок и передать управление четырьмя типографиями Дмитрию Муратову (признан иностранным агентом). Судьба оставшихся двух типографий на тот момент не решалась.
«Aмедиа» — второй по величине медиа-холдинг Норвегии, занимающий 26,7% рынка ежедневной прессы. Компания ведет обширную полиграфическую деятельность в Норвегии и России.