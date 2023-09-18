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Экономика

Росимущество получило в управление норвежские доли в сети типографий «Прайм принт»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества доли сети типографий «Прайм принт», принадлежащие норвежской компании Amedia Eastern Europe AS. Указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.

Речь идет о шести типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Согласно информации на сайте сети типографий, Amedia Eastern Europe является единственным акционером компаний «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером компаний «Прайм Принт» в Воронеже и Новосибирске. 

В апреле 2022 г. медиахолдинг Amedia заявил, что намерен покинуть российский рынок и передать управление четырьмя типографиями Дмитрию Муратову (признан иностранным агентом). Судьба оставшихся двух типографий на тот момент не решалась.

«Aмедиа» — второй по величине медиа-холдинг Норвегии, занимающий 26,7% рынка ежедневной прессы. Компания ведет обширную полиграфическую деятельность в Норвегии и России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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