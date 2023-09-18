Росимущество получило в управление норвежские доли в сети типографий «Прайм принт»

Речь идет о шести типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Согласно информации на сайте сети типографий, Amedia Eastern Europe является единственным акционером компаний «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером компаний «Прайм Принт» в Воронеже и Новосибирске.