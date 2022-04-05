Amedia передаст управление своими типографиями в России Муратову

«Совет директоров решил, что Amedia уйдет из России и передаст Дмитрию Муратову весь контроль над своими типографиями. Он будет иметь полный контроль над их работой», — говорится в сообщении. В компании отметили, что «Новая газета», выпуск которой сейчас приостановлен, также печаталась в одной из типографий компании. Сам Муратов отметил, что редакция издания выражает большую благодарность компании. «Это решение поддержит свободное выражение мнений, а вся прибыль будет направлена на его продвижение», — подчеркнул журналист.