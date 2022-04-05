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Amedia передаст управление своими типографиями в России Муратову

Ведомости

Норвежский медиахолдинг Amedia покидает российский рынок и передает управление четырьмя типографиями главному редактору «Новой газеты», нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову, сообщает пресс-служба компании. 

«Совет директоров решил, что Amedia уйдет из России и передаст Дмитрию Муратову весь контроль над своими типографиями. Он будет иметь полный контроль над их работой», — говорится в сообщении. В компании отметили, что «Новая газета», выпуск которой сейчас приостановлен, также печаталась в одной из типографий компании. Сам Муратов отметил, что редакция издания выражает большую благодарность компании. «Это решение поддержит свободное выражение мнений, а вся прибыль будет направлена на его продвижение», — подчеркнул журналист.

Дочерняя компания Amedia в России имеет шесть типографий, в четырех из которых она владеет 100% долей. В настоящее время Amedia ведет переговоры о будущем еще двух типографий в России со своими миноритарными акционерами, чтобы полностью покинуть рынок страны.

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск издания в бумажном и электронном виде. Это решение было принято после получения второго предупреждения от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки». Выпуск будет приостановлен «до конца спецоперации России на Украине». Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Тогда ведомство потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На этом фоне уже более 600 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке

Ранее по теме: «Новая газета» приостановила выпуск газеты до окончания спецоперации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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