Минфин может собрать 50 млрд рублей в октябре по экспортной пошлине

Размер выплат составит 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка составит 7%. Ее будут применять для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса.