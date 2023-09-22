Минфин может собрать 50 млрд рублей в октябре по экспортной пошлине
Министерство финансов планирует собрать за месяц не менее 50 млрд руб. по экспортной пошлине, которая начнет действовать 1 октября. Об этом сообщил президент Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин.
«Мы можем только на оценки Минфина [ориентироваться], он хотел, по-моему, не меньше 50 млрд собрать», – заявил Шохин (цитата по «Интерфаксу»).
Глава союза предпринимателей и промышленников добавил, что размер выплат по пошлине может меняться и достигать «нескольких сотен» млрд руб. Это связано с колебаниями курса доллара, так как пошлина рассчитывается по формуле, привязанной к стоимости американской валюты.
Правительство объявило о введении гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу 21 сентября. Новая мера будет действовать с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г.
Размер выплат составит 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка составит 7%. Ее будут применять для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса.