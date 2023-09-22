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Экономика

Минфин может собрать 50 млрд рублей в октябре по экспортной пошлине

Ведомости

Министерство финансов планирует собрать за месяц не менее 50 млрд руб. по экспортной пошлине, которая начнет действовать 1 октября. Об этом сообщил президент Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин.

«Мы можем только на оценки Минфина [ориентироваться], он хотел, по-моему, не меньше 50 млрд собрать», – заявил Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

Глава союза предпринимателей и промышленников добавил, что размер выплат по пошлине может меняться и достигать «нескольких сотен» млрд руб. Это связано с колебаниями курса доллара, так как пошлина рассчитывается по формуле, привязанной к стоимости американской валюты.

Правительство объявило о введении гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу 21 сентября. Новая мера будет действовать с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г.

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Размер выплат составит 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка составит 7%. Ее будут применять для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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