Мишустин: экономика России выросла на 2% за семь месяцев 2023 года
По предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП России за семь месяцев 2023 г. вырос на 2% не смотря на внешнее давление. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Что важно, этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности, также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года», – добавил Мишустин.
18 сентября президент России Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики вопреки санкциям. Глава государства охарактеризовал текущую экономическую ситуацию как устойчивую и сбалансированную. По итогам 2023 г. рост ВВП в России может выйти на уровень 2,5–2,8%.