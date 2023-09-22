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Экономика

Мишустин: экономика России выросла на 2% за семь месяцев 2023 года

Ведомости

По предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП России за семь месяцев 2023 г. вырос на 2% не смотря на внешнее давление. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Что важно, этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности, также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года», – добавил Мишустин.

Ранее по теме: Путин заявил о восстановлении российской экономики вопреки санкциям

18 сентября президент России Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики вопреки санкциям. Глава государства охарактеризовал текущую экономическую ситуацию как устойчивую и сбалансированную. По итогам 2023 г. рост ВВП в России может выйти на уровень 2,5–2,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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