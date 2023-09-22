Эксперимент по маркировке растительных масел в России может стартовать в декабре

В эксперименте задействуют подсолнечное, оливковое, пальмовое, рапсовое, кокосовое и арахисовое масла, а также масло какао, какао-жир, маргарин и другие виды растительных или микробиологических нелетучих масел и жиров (в том числе жожоба) под кодами ТН ВЭД 1508-1517 и 1804. К маркировке привлекут производителей и импортеров, а также оптовые и розничные торговые компании, уточняется в документе. Участие в эксперименте для них будет бесплатным – это обеспечит оператор информационной системы маркировки ЦРПТ.