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Экономика

Эксперимент по маркировке растительных масел в России может стартовать в декабре

Ведомости

Правительство может начать эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке средствами идентификации с 1 декабря 2023 г. Пробная маркировка продлится до 31 августа 2024 г., следует из проекта постановления Минпромторга, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В эксперименте задействуют подсолнечное, оливковое, пальмовое, рапсовое, кокосовое и арахисовое масла, а также масло какао, какао-жир, маргарин и другие виды растительных или микробиологических нелетучих масел и жиров (в том числе жожоба) под кодами ТН ВЭД 1508-1517 и 1804. К маркировке привлекут производителей и импортеров, а также оптовые и розничные торговые компании, уточняется в документе. Участие в эксперименте для них будет бесплатным – это обеспечит оператор информационной системы маркировки ЦРПТ.

Минпромторг также опубликовал проект постановления о старте пробной маркировки кормов для домашних животных всех видов, кроме сельскохозяйственных. Эксперимент продлится с 1 декабря 2023 г. до 1 ноября 2024 г. В документе отметили, что целью проекта является тестирование цифровых механизмов маркировки для защиты интересов потребителей и производителей продукции.

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Предложение о маркировке продуктов питания Минпромторг выдвинул в 2018 г. Изначально ведомство планировало ввести маркировку детского питания, риса, макарон, чая, кофе, консервов, продуктов из мяса и рыбы, пива, соков, минеральной воды и молочной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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