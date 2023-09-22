Эксперимент по маркировке растительных масел в России может стартовать в декабре
Правительство может начать эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке средствами идентификации с 1 декабря 2023 г. Пробная маркировка продлится до 31 августа 2024 г., следует из проекта постановления Минпромторга, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
В эксперименте задействуют подсолнечное, оливковое, пальмовое, рапсовое, кокосовое и арахисовое масла, а также масло какао, какао-жир, маргарин и другие виды растительных или микробиологических нелетучих масел и жиров (в том числе жожоба) под кодами ТН ВЭД 1508-1517 и 1804. К маркировке привлекут производителей и импортеров, а также оптовые и розничные торговые компании, уточняется в документе. Участие в эксперименте для них будет бесплатным – это обеспечит оператор информационной системы маркировки ЦРПТ.
Минпромторг также опубликовал проект постановления о старте пробной маркировки кормов для домашних животных всех видов, кроме сельскохозяйственных. Эксперимент продлится с 1 декабря 2023 г. до 1 ноября 2024 г. В документе отметили, что целью проекта является тестирование цифровых механизмов маркировки для защиты интересов потребителей и производителей продукции.
Предложение о маркировке продуктов питания Минпромторг выдвинул в 2018 г. Изначально ведомство планировало ввести маркировку детского питания, риса, макарон, чая, кофе, консервов, продуктов из мяса и рыбы, пива, соков, минеральной воды и молочной продукции.