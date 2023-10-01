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Нидерланды остановили добычу на крупнейшем газовом месторождении Европы

Ведомости

На севере Нидерландов остановлена добыча на Гронингенском газовом месторождении – ключевом источнике газа для большей части Западной Европы, сообщает газета De Telegraaf. С 1980-х гг. из-за работы месторождения произошли сотни землетрясений.

По данным издания, на которые ссылается ТАСС, добычу могут возобновить в 2024 г., если наступят холода или другие непредвиденные обстоятельства. Подачу газа в Гронингене, как отмечается, прекратили в 6:00 по местному времени (7:00 мск). По информации De Telegraaf, правительство Нидерландов не стало принимать решение об окончательном демонтаже газовых скважин, однако местные власти опасаются протестов жителей в случае возобновления добычи.

О том, что власти Нидерландов планируют раньше намеченного срока навсегда закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение, Bloomberg рассказывал в середине июня. Источники агентства тогда сообщили, что объект прекратит работу 1 октября. 

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Месторождение было ключевым источником газа для большей части Западной Европы, а также основой госбюждета Нидерландов с момента начала добычи в 1963 г. Bloomberg писал, что остановка добычи лишает возможности увеличить потоки газа в случае обострения энергетического кризиса в регионе следующей зимой. При этом агентство отмечало, что месторождения Гронингена сейчас вносят небольшой вклад в общую добычу газа в Европе. 

С 1980-х в регионе произошли сотни землетрясений. В текущем году правительство обязалось потратить в общей сложности 22 млрд евро в течение 30 лет на компенсации жителям Гронингена. По данным Гронингенского института ущерба от горных работ, из примерно 327 000 домов в регионе 127 000 зданий получили повреждения. С 2012 г. в было снесено более 3300 домов, ставших небезопасными из-за землетрясений.

Открытие скважин в случае необходимости займет около двух недель, писал Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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