Нидерланды остановили добычу на крупнейшем газовом месторождении Европы

По данным издания, на которые ссылается ТАСС, добычу могут возобновить в 2024 г., если наступят холода или другие непредвиденные обстоятельства. Подачу газа в Гронингене, как отмечается, прекратили в 6:00 по местному времени (7:00 мск). По информации De Telegraaf, правительство Нидерландов не стало принимать решение об окончательном демонтаже газовых скважин, однако местные власти опасаются протестов жителей в случае возобновления добычи.