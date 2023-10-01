Нидерланды остановили добычу на крупнейшем газовом месторождении Европы
На севере Нидерландов остановлена добыча на Гронингенском газовом месторождении – ключевом источнике газа для большей части Западной Европы, сообщает газета De Telegraaf. С 1980-х гг. из-за работы месторождения произошли сотни землетрясений.
По данным издания, на которые ссылается ТАСС, добычу могут возобновить в 2024 г., если наступят холода или другие непредвиденные обстоятельства. Подачу газа в Гронингене, как отмечается, прекратили в 6:00 по местному времени (7:00 мск). По информации De Telegraaf, правительство Нидерландов не стало принимать решение об окончательном демонтаже газовых скважин, однако местные власти опасаются протестов жителей в случае возобновления добычи.
О том, что власти Нидерландов планируют раньше намеченного срока навсегда закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение, Bloomberg рассказывал в середине июня. Источники агентства тогда сообщили, что объект прекратит работу 1 октября.
Месторождение было ключевым источником газа для большей части Западной Европы, а также основой госбюждета Нидерландов с момента начала добычи в 1963 г. Bloomberg писал, что остановка добычи лишает возможности увеличить потоки газа в случае обострения энергетического кризиса в регионе следующей зимой. При этом агентство отмечало, что месторождения Гронингена сейчас вносят небольшой вклад в общую добычу газа в Европе.
С 1980-х в регионе произошли сотни землетрясений. В текущем году правительство обязалось потратить в общей сложности 22 млрд евро в течение 30 лет на компенсации жителям Гронингена. По данным Гронингенского института ущерба от горных работ, из примерно 327 000 домов в регионе 127 000 зданий получили повреждения. С 2012 г. в было снесено более 3300 домов, ставших небезопасными из-за землетрясений.
Открытие скважин в случае необходимости займет около двух недель, писал Bloomberg.