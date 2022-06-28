В Нидерландах заявили о возможном распространении газового кризиса на все страны ЕС
Газовый кризис в одной отдельно взятой стране Евросоюза может распространиться на всю Европу, заявил в интервью изданию Politico министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен.
«Здорово, если отдельные государства-члены [ЕС] смогут заполнить газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны не смогут достичь [заполнения на] 80%, то эффект домино затронет всю Европу», — отметил Йетен (цитата по ТАСС). По его словам, в случае прекращения поставок российского газа Нидерланды «проявят солидарность с соседними странами».
Говоря о разработке крупнейшего в Европе Гронингенского газового месторождения, он отметил, что это будет активизировано только «в крайнем случае». Вместо этого королевство будет использовать больше угля. Министр напомнил, что Нидерланды рассчитывают прекратить добычу природного газа на Гронингенском месторождении к 2023 или 2024 г.
Европейский совет накануне согласовал нормы, направленные на обеспечение стран ЕС газом в условиях проведения российской спецоперации на Украине. Постановление предусматривает, что к 1 ноября европейские подземные хранилища газа (ПХГ) должны быть заполнены не менее чем на 80%, а со следующего года норма увеличится до 90%. Страны, не имеющие ПХГ, должны располагать запасами газа в размере не менее 15% от своего годового потребления. Запасы должны храниться в ПХГ других стран ЕС, где есть избыток хранилищ.
Ситуация с поставками газа в Европу усугубилась в середине июня, когда «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Правительства Канады и Германии работают над поиском решения возникшей проблемы.
В мае глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала фон дер Ляйен.