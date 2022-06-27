Европа утвердила принципы гарантированного обеспечения себя газом

Постановление предусматривает, что к 1 ноября европейские подземные хранилища газа (ПХГ) должны быть заполнены не менее чем на 80%, а со следующего года норма увеличится до 90%. Страны, не имеющие ПХГ, должны располагать запасами газа в размере не менее 15% от своего годового потребления. Но храниться они должны в ПХГ других стран ЕС, где есть избыток хранилищ. Мощности ПХГ в ЕС распределены неравномерно: на Германию, Италию, Францию, Нидерланды и Австрию приходится две трети от емкости всех газовых хранилищ союза. Также крупные хранилища есть у Венгрии, Словакии, Чехии, Испании.