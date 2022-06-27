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Европа утвердила принципы гарантированного обеспечения себя газом

На зиму надо заполнять газом до 90% хранилищ, но некоторым разрешат ограничиться и 35%
Матвей Катков
Страны Европы должны заполнять хранилища на 80–90%, но ряд государств с мощными ПХГ смогут снизить эту планку до 35% / Ints Kalnins / Reuters

Европейский совет согласовал нормы, направленные на обеспечение стран ЕС газом в условиях проведения российской СВО на Украине. 27 июня было опубликовано соответствующее постановление, которое поставило точку в дискуссиях, которые велись с мая.

Постановление предусматривает, что к 1 ноября европейские подземные хранилища газа (ПХГ) должны быть заполнены не менее чем на 80%, а со следующего года норма увеличится до 90%. Страны, не имеющие ПХГ, должны располагать запасами газа в размере не менее 15% от своего годового потребления. Но храниться они должны в ПХГ других стран ЕС, где есть избыток хранилищ. Мощности ПХГ в ЕС распределены неравномерно: на Германию, Италию, Францию, Нидерланды и Австрию приходится две трети от емкости всех газовых хранилищ союза. Также крупные хранилища есть у Венгрии, Словакии, Чехии, Испании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных