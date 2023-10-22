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Экономика

Россия и Иран договорились обнулить таможенные пошлины к марту 2024 года

Ведомости

Россия и Иран договорились об обнулении таможенных пошлин при взаимной торговле к марту 2024 г., сообщает IRNA со ссылкой на члена Совместной ирано-российской торговой палаты Камбиза Мерказеми.

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По его словам, решение о либерализации торговли с евразийскими странами поможет иранскому бизнесу в решении проблем, связанных с пошлинами, тарифами и конкуренцией с другими производителями.

Как отмечает агентство, Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан и Россия, уже близки к заключению «долгожданного» соглашения о свободной торговле, соответствующее решение может быть принято до конца года.

19 октября сообщалось, что начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу договорились о совместном оказании помощи пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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