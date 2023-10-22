Россия и Иран договорились обнулить таможенные пошлины к марту 2024 года
Россия и Иран договорились об обнулении таможенных пошлин при взаимной торговле к марту 2024 г., сообщает IRNA со ссылкой на члена Совместной ирано-российской торговой палаты Камбиза Мерказеми.
По его словам, решение о либерализации торговли с евразийскими странами поможет иранскому бизнесу в решении проблем, связанных с пошлинами, тарифами и конкуренцией с другими производителями.
Как отмечает агентство, Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан и Россия, уже близки к заключению «долгожданного» соглашения о свободной торговле, соответствующее решение может быть принято до конца года.
19 октября сообщалось, что начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу договорились о совместном оказании помощи пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта.