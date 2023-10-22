Россия и Иран договорились обнулить таможенные пошлины к марту 2024 года

Как отмечает агентство, Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан и Россия, уже близки к заключению «долгожданного» соглашения о свободной торговле, соответствующее решение может быть принято до конца года.