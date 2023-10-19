СМИ: Россия и Иран договорились помогать пострадавшим в Израиле

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. Экс-глава минобороны Израиля Бени Ганц допустил, что боевые действия против «Хамаса» могут занять месяцы.