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СМИ: Россия и Иран договорились помогать пострадавшим в Израиле

Ведомости

Начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу договорились о совместной помощи пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

В ходе телефонных переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. Шойгу акцентировал внимание, что российская инициатива предполагала объявление перемирия, однако некоторые западные страны в Совбезе ООН помешали ее принятию, утверждает агентство.

19 октября стало известно, что МЧС России направило 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа. Самолет Ил-76 с мукой, сахаром, рисом и макаронами на борту вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт Эль-Ариш Арабской Республики Египет. Груз передадут представителям египетского «Красного полумесяца».

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. Экс-глава минобороны Израиля Бени Ганц допустил, что боевые действия против «Хамаса» могут занять месяцы.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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