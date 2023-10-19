СМИ: Россия и Иран договорились помогать пострадавшим в Израиле
Начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу договорились о совместной помощи пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
В ходе телефонных переговоров стороны обсудили необходимость прекращения огня. Шойгу акцентировал внимание, что российская инициатива предполагала объявление перемирия, однако некоторые западные страны в Совбезе ООН помешали ее принятию, утверждает агентство.
19 октября стало известно, что МЧС России направило 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа. Самолет Ил-76 с мукой, сахаром, рисом и макаронами на борту вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт Эль-Ариш Арабской Республики Египет. Груз передадут представителям египетского «Красного полумесяца».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. Экс-глава минобороны Израиля Бени Ганц допустил, что боевые действия против «Хамаса» могут занять месяцы.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян.