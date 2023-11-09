Путин отметил расширение использования нацвалют в торговле РФ и Казахстана

Путин в интервью газете «Казахстанская правда» ранее заявил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По его словам, российские инвестиции в Казахстане составляют около $17 млрд, в республике работают 6000 предприятий с российским участием. Токаев отмечал в свою очередь, что в рамках промышленной кооперации страны работают над 143 совместными проектами на сумму $33,5 млрд. Также уже реализованы 30 проектов на сумму порядка $3,2 млрд.