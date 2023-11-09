Путин отметил расширение использования нацвалют в торговле РФ и Казахстана
Россия и Казахстан активнее используют национальные валюты во взаимной торговле, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.
Глава государства напомнил, что по итогам 2022 г. взаимный товарооборот вырос более чем на 10%, составив $28,2 млрд.
«За январь – август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», – рассказал он.
В июне прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что Казахстан будет следовать санкциям Запада против России. Однако республика не отказывается от своих союзнических обязательств и будет строить отношения в рамках санкционного режима, подчеркнул он.
Путин в интервью газете «Казахстанская правда» ранее заявил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По его словам, российские инвестиции в Казахстане составляют около $17 млрд, в республике работают 6000 предприятий с российским участием. Токаев отмечал в свою очередь, что в рамках промышленной кооперации страны работают над 143 совместными проектами на сумму $33,5 млрд. Также уже реализованы 30 проектов на сумму порядка $3,2 млрд.
Российский лидер посещает Казахстан по приглашаю Токаева. В госрезиденции «Акорда» они проведут переговоры в узком и расширенном составах, после чего запланировано подписание документов. В Кремле ранее рассказали, что лидеры планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.