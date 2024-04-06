Президент подписал закон о привлечении казенными предприятиями заемных средств
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства в некредитных организациях. Документ размещен на портале правовой информации.
Закон разрешает государственным и муниципальным унитарным предприятиям привлекать заемные средства не только у кредитных организаций, но и «в иных формах, установленных правительством».
Законопроект ранее был внесен на рассмотрение Госдумы председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Депутаты приняли его 2 апреля, первое чтение состоялось в январе. Как следует из пояснительной записки, сейчас казенные предприятия не могут осуществлять заимствования в некредитных организациях, в частности в государственных корпорациях и фондах развития промышленности. Это приводит к трудностям при реализации перспективных инвестиционных проектов, наращиванию выпуска продукции гражданского назначения.
Принятие законопроекта, как отмечали авторы инициативы, может снизить риски срывов обязательств казенных предприятий по выполнению гособоронзаказа с помощью привлечения заемных средств на лучших условиях, в том числе у АО «Рособоронэкспорт». Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что принятие изменений также позволит расширить возможности для привлечения инвестресурсов, в частности, на проведение исследований.