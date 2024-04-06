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Президент подписал закон о привлечении казенными предприятиями заемных средств

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства в некредитных организациях. Документ размещен на портале правовой информации.

Закон разрешает государственным и муниципальным унитарным предприятиям привлекать заемные средства не только у кредитных организаций, но и «в иных формах, установленных правительством».

Законопроект ранее был внесен на рассмотрение Госдумы председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Депутаты приняли его 2 апреля, первое чтение состоялось в январе. Как следует из пояснительной записки, сейчас казенные предприятия не могут осуществлять заимствования в некредитных организациях, в частности в государственных корпорациях и фондах развития промышленности. Это приводит к трудностям при реализации перспективных инвестиционных проектов, наращиванию выпуска продукции гражданского назначения.

Принятие законопроекта, как отмечали авторы инициативы, может снизить риски срывов обязательств казенных предприятий по выполнению гособоронзаказа с помощью привлечения заемных средств на лучших условиях, в том числе у АО «Рособоронэкспорт». Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что принятие изменений также позволит расширить возможности для привлечения инвестресурсов, в частности, на проведение исследований.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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