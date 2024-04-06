Президент подписал закон о привлечении казенными предприятиями заемных средств

Законопроект ранее был внесен на рассмотрение Госдумы председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Депутаты приняли его 2 апреля, первое чтение состоялось в январе. Как следует из пояснительной записки, сейчас казенные предприятия не могут осуществлять заимствования в некредитных организациях, в частности в государственных корпорациях и фондах развития промышленности. Это приводит к трудностям при реализации перспективных инвестиционных проектов, наращиванию выпуска продукции гражданского назначения.