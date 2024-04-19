Чистая прибыль банков России в I квартале достигла 899 млрд рублей

ЦБ подчеркивает, что основная прибыль уменьшилась с 210 млрд руб. в феврале до 158 млрд руб., однако снижение было техническим. В марте была проведена реклассификация ценных бумаг в категорию удерживаемых до погашения из оцениваемых по справедливой стоимости. По ним накопилась отрицательная переоценка, около 50 млрд руб., которая была восстановлена, а вместо этого сформированы резервы на ту же сумму в составе основной прибыли. На чистую прибыль реклассификация не повлияла.