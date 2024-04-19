Чистая прибыль банков России в I квартале достигла 899 млрд рублей
Чистая прибыль банковского сектора в России по РСБУ за I квартал составила 899 млрд руб. В прошлом году показатель был на уровне 881 млрд руб., наблюдается увеличение на 2% в годовом выражении. Об этом сообщает Центральный банк России.
В марте чистая прибыль банков составила 270 млрд руб. против 275 млрд руб. в феврале. При этом доходность на капитал банковского сектора находится на уровне 22% против февральского 23%.
ЦБ подчеркивает, что основная прибыль уменьшилась с 210 млрд руб. в феврале до 158 млрд руб., однако снижение было техническим. В марте была проведена реклассификация ценных бумаг в категорию удерживаемых до погашения из оцениваемых по справедливой стоимости. По ним накопилась отрицательная переоценка, около 50 млрд руб., которая была восстановлена, а вместо этого сформированы резервы на ту же сумму в составе основной прибыли. На чистую прибыль реклассификация не повлияла.
Количество прибыльных банков выросло до 255 против 248 в феврале, а их доля от общего числа банков – с 77% до 80%.
Ранее ЦБ заявил, что совокупная чистая прибыль банковского сектора в 2024 г. ожидается на уровне рекордного 2023 г. или немного выше. В прошлом году прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб.