ЦБ РФ: прибыль российских банков в 2024 году может побить рекорд 2023 года
В 2023 г. прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб.
По словам Поляковой, сдерживающими факторами могут стать возвращение уровня резервирования к историческим значениям, сжатие маржи и отмена послаблений для банковского сектора. Зампред ЦБ отметила, что из послаблений, которые были введены в сложный период 2022 г. остаются только самые значимые – резервирование под заблокированные активы до 2032 г. включительно, и возможность постепенно восстанавливать запас капитала, но и они сейчас не нужны многим банкам.
Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в обзоре 9 апреля сообщили, что российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Возврат на капитал (ROE) составит 20–22% против 25% годом ранее. Ожидаемый агентством результат будет достигнут в случае отсутствия негативного влияния нестабильных составляющих прибыли – переоценки валюты или ценных бумаг.