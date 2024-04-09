ЦБ РФ: прибыль российских банков в 2024 году может побить рекорд 2023 года

По словам Поляковой, сдерживающими факторами могут стать возвращение уровня резервирования к историческим значениям, сжатие маржи и отмена послаблений для банковского сектора. Зампред ЦБ отметила, что из послаблений, которые были введены в сложный период 2022 г. остаются только самые значимые – резервирование под заблокированные активы до 2032 г. включительно, и возможность постепенно восстанавливать запас капитала, но и они сейчас не нужны многим банкам.