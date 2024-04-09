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ЦБ РФ: прибыль российских банков в 2024 году может побить рекорд 2023 года

Ведомости

Совокупная чистая прибыль банковского сектора в 2024 г. ожидается на уровне рекордного 2023 г. или немного выше. Об этом заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0», пишет РБК.

В 2023 г. прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб. 

По словам Поляковой, сдерживающими факторами могут стать возвращение уровня резервирования к историческим значениям, сжатие маржи и отмена послаблений для банковского сектора. Зампред ЦБ отметила, что из послаблений, которые были введены в сложный период 2022 г. остаются только самые значимые – резервирование под заблокированные активы до 2032 г. включительно, и возможность постепенно восстанавливать запас капитала, но и они сейчас не нужны многим банкам.

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в обзоре 9 апреля сообщили, что российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Возврат на капитал (ROE) составит 20–22% против 25% годом ранее. Ожидаемый агентством результат будет достигнут в случае отсутствия негативного влияния нестабильных составляющих прибыли – переоценки валюты или ценных бумаг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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