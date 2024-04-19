Россия получила 358 млрд рублей от размещения средств ФНБ в финансовые активы
В 2023 г. доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы составили 358,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина России.
В эту сумму входят проценты по валютным счетам в Центробанке (2,6 млрд руб.) и доходы от вложений в иные финансовые активы (355,6 млрд руб.), в том числе дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка (282,3 млрд руб.).
В Минфине отметили, что доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, составила 0,14% годовых (1,04% годовых с момента создания фонда), а доходность, выраженная в российских рублях, – 8,44% годовых (13,39% годовых с момента создания фонда).
Вместе с тем доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Центробанке на счете в евро составила 0% годовых (остаток средств на данном счете равен нулю с 26 декабря 2023 г.), а на счете в китайских юанях – 0,35% годовых.
Совокупная доходность на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ в российских рублях составила почти 5% годовых, а доходность от размещения средств ФНБ в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях – 3,6% годовых.
Доходность от размещения средств ФНБ в облигации российских эмитентов, номинированные в долларах США составила 4,3% годовых, а в акциях российских эмитентов – 8,6%.
Помимо прочего, доходность от размещения средств Фонда на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) «в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ», составила 11,33% годовых.
Ранее Минфин сообщал, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России вырос в марте на 275,7 млрд руб. и составил 12,534 трлн руб. на 1 апреля. При этом объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 5,087 трлн руб., что соответствует 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.