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Россия получила 358 млрд рублей от размещения средств ФНБ в финансовые активы

Ведомости

В 2023 г. доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы составили 358,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

В эту сумму входят проценты по валютным счетам в Центробанке (2,6 млрд руб.) и доходы от вложений в иные финансовые активы (355,6 млрд руб.), в том числе дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка (282,3 млрд руб.).

В Минфине отметили, что доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, составила 0,14% годовых (1,04% годовых с момента создания фонда), а доходность, выраженная в российских рублях, – 8,44% годовых (13,39% годовых с момента создания фонда).

Вместе с тем доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Центробанке на счете в евро составила 0% годовых (остаток средств на данном счете равен нулю с 26 декабря 2023 г.), а на счете в китайских юанях – 0,35% годовых.

Совокупная доходность на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ в российских рублях составила почти 5% годовых, а доходность от размещения средств ФНБ в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях – 3,6% годовых.

Доходность от размещения средств ФНБ в облигации российских эмитентов, номинированные в долларах США составила 4,3% годовых, а в акциях российских эмитентов – 8,6%.

Помимо прочего, доходность от размещения средств Фонда на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) «в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ», составила 11,33% годовых.

Ранее Минфин сообщал, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России вырос в марте на 275,7 млрд руб. и составил 12,534 трлн руб. на 1 апреля. При этом объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 5,087 трлн руб., что соответствует 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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