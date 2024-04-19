Россия получила 358 млрд рублей от размещения средств ФНБ в финансовые активы

Вместе с тем доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Центробанке на счете в евро составила 0% годовых (остаток средств на данном счете равен нулю с 26 декабря 2023 г.), а на счете в китайских юанях – 0,35% годовых.