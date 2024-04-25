Силуанов: структурный баланс бюджета 2025 года будет сдерживать инфляцию
Обеспечение первичного структурного баланса бюджета России с 2025 г. будет сдерживать инфляционные процессы и ускорит возвращение процентных ставок к нормальному уровню, сообщил премьер-министр Антон Силуанов в ходе заседания съезда РСПП.
Он также заявил, что бюджетная поддержка бизнеса в России будет нацелена на обеспечение технологического суверенитета. В текущую трехлетку ее объем составит почти 3 трлн руб. Министр финансов отметил, что в настоящее время ведется работа над шестилетним финансовым планом, ключевым приоритетом которого является проведение ответственной бюджетной политики для минимизации влияния санкций.
20 апреля Силуанов сообщал, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. «Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. – 3,6%», – отмечали в Минфине.
В апреле в ходе заседания МВФК Силуанов также заявлял, что накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к ответственной налогово-бюджетной политике на уровне стран.