Силуанов: структурный баланс бюджета 2025 года будет сдерживать инфляцию

Он также заявил, что бюджетная поддержка бизнеса в России будет нацелена на обеспечение технологического суверенитета. В текущую трехлетку ее объем составит почти 3 трлн руб. Министр финансов отметил, что в настоящее время ведется работа над шестилетним финансовым планом, ключевым приоритетом которого является проведение ответственной бюджетной политики для минимизации влияния санкций.