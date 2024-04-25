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Силуанов: структурный баланс бюджета 2025 года будет сдерживать инфляцию

Ведомости

Обеспечение первичного структурного баланса бюджета России с 2025 г. будет сдерживать инфляционные процессы и ускорит возвращение процентных ставок к нормальному уровню, сообщил премьер-министр Антон Силуанов в ходе заседания съезда РСПП.

Он также заявил, что бюджетная поддержка бизнеса в России будет нацелена на обеспечение технологического суверенитета. В текущую трехлетку ее объем составит почти 3 трлн руб. Министр финансов отметил, что в настоящее время ведется работа над шестилетним финансовым планом, ключевым приоритетом которого является проведение ответственной бюджетной политики для минимизации влияния санкций.

20 апреля Силуанов сообщал, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. «Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. – 3,6%», – отмечали в Минфине.

В апреле в ходе заседания МВФК Силуанов также заявлял, что накопленные уровни государственного долга повышают риски глобального долгового кризиса, предотвращение которого потребует возврата к ответственной налогово-бюджетной политике на уровне стран. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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