Рост энергопотребления в России составил 3,7%
Динамика роста потребления электроэнергии в России составила 3,7%, по итогам 2023 г. потребление электроэнергии достигло 1,12 трлн кВТч. Об этом заявил глава «Системного оператора» Единой энергетической системы Федор Опадчий на совещании об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 гг., пишет ТАСС.
В январе Опадчий говорил, что энергопотребление в России с начала 2024 г. выросло на фоне холодов на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ранее заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявил, что дополнительный рост энергопотребления в 2024 г. может запустить крупные промышленные проекты на территории страны, в особенности на Дальнем Востоке.
В марте «Росатом» сообщил, что планирует построить не менее двух плавучих энергоблоков для снабжения Приморья. «Росатом» и АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» подписали меморандум, в котором обозначили общие детали сотрудничества по созданию плавучих энергоблоков (ПЭБ). «Росатом» отметил, что энергофлот поможет обеспечить Приморский край энергией на 40 лет вперед.
По информации госкорпорации, на Дальнем Востоке существуют предпосылки для долгосрочного энергодефицита. По оценкам оператора ЕЭС, к 2029–2030 гг. региону потребуется почти 2 ГВт. По мнению генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, перспективы развития АЭС большой и малой мощности существуют именно на Дальнем Востоке. Сейчас госкорпорацию в регионе представляют Билибинская АЭС и единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» (Чукотка).
В июне 2023 г. ВТБ и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по развитию Северного морского пути. Одним из направлений деятельности банка является реализация проектов энергетического обеспечения арктических и дальневосточных регионов РФ на базе плавучих энергоблоков и атомных станций малой мощности. Кроме того, подконтрольное «Росатому» ФГУП «Атомфлот» поставит для Баимского ГОКа четыре плавучих атомных энергоблока мощностью не менее 106 МВт каждый.