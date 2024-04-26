Рост энергопотребления в России составил 3,7%

В июне 2023 г. ВТБ и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по развитию Северного морского пути. Одним из направлений деятельности банка является реализация проектов энергетического обеспечения арктических и дальневосточных регионов РФ на базе плавучих энергоблоков и атомных станций малой мощности. Кроме того, подконтрольное «Росатому» ФГУП «Атомфлот» поставит для Баимского ГОКа четыре плавучих атомных энергоблока мощностью не менее 106 МВт каждый.